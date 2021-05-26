Южноуральцы смогут выбрать памятные места Челябинска и Магнитогорска, которые будут изображены на почтовых марках серии «Города трудовой доблести»

Голосование будет проходить 25-30 мая в социальных сетях.

В числе городов-участников проекта — Челябинск и Магнитогорск. Какие памятники военной истории двух южноуральских городов трудовой доблести появятся на почтовых отправлениях, решат сами жители Челябинска и Магнитогорска.

Голосование по выбору объектов, которые попадут на почтовые марки, будет проходить 25-30 мая в социальных сетях. Челябинцы смогут проголосовать в группе в социальной сети ВКонтакте «Наш Челябинск». Магнитогорцы — на площадке группы «Магнитогорск Он Лайн».

Региональным оргкомитетом «Победа» предложено для голосования три варианта видовых мест Челябинска:

памятник добровольцам-танкистам, установленный недалеко от мемориального комплекса «Вечный огонь». Именно на этом месте 9 мая 1943 года бойцы 63-й Челябинской добровольческой танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса принимали наказ земляков и давали клятву с честью его выполнить.

памятник штурманам в виде первого советского реактивного фронтового бомбардировщика Ил-28, установленный на въезде в Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов (ЧВВАКУШ) 9 мая 1975 года, в тридцатую годовщину Великой Победы;

А также памятник «Скорбящие матери», который расположен на кладбище «Лесное» (улица Блюхера) и входит в состав мемориального комплекса с братскими могилами «Память». Монумент в память о воинах, умерших в тыловых военных эвакогоспиталях Челябинска и Челябинской области, был также открыт 9 мая 1975 года спустя 30 лет после окончания Великой Отечественной войны.

Магнитогорцы смогут выбрать из двух вариантов:

в голосовании участвуют монумент «Тыл — фронту», расположенный в центре города, и памятник «Металлург», установленный на Привокзальной площади.

В июне-июле — начнется производство марок, а в начале осени состоится презентация.

Акция проходит в поддержку почетного звания — «Город трудовой доблести», которое по инициативе «Единой России» и при поддержке южноуральцев, присвоено Челябинску и Магнитогорску в прошлом году.

Директор мультимедийного исторического пара «Россия — моя история», региональный координатор проекта «Историческая память» Денис Кузнецов поддерживает акцию по выпуску марки «Город трудовой доблести».

— Выпуск марок серии «Города трудовой доблести» и народное голосование за объекты, которые на этих марках появятся, — это хорошая, красивая идея. Мне кажется, именно такие проекты отлично работают для сохранения исторической памяти. Язык искусства, скульптуры не оставляет никого равнодушным к подвигу нашего народа, огромной цене, которая была заплачена за мир и Победу. Мне очень нравится, что я и мои земляки сможем лично поучаствовать в выборе мемориалов, которые станут символом трудовой доблести челябинцев и магнитогорцев в годы Великой Отечественной войны, — отмечает Денис Кузнецов.