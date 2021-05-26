Доступно для всех: на Северо-Западе Челябинска построят самую крупную на Урале многофункциональную спортивную арену

В "Арене РМК" разместят четыре игровых зала, на главной площадке появятся трибуны на пять тысяч зрителей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О необходимости строительства крупного универсального спортивного комплекса в столице Южного Урала говорилось много и долго. Рассматривались различные проекты, функционал арены, места постройки. И что было в планах и перспективах, будет реализовано: универсальный спортивный комплекс площадью 30 тысяч квадратных метров появится на Северо-западе Челябинска — на перекрестке улиц Университетская набережная и Салавата Юлаева. Строительство начнется уже в этом году и завершится в 2023-м. Об этом в ежегодном послании Законодательному собранию Челябинской области сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, озвучив принятые планы по строительству крупных социально-инфраструктурных объектов в Челябинске. Проект реализуется при поддержке главы региона с привлечением средств компаний, работающих на территории области, и, в частности, Русской медной компании.

Губернатор Алексей Текслер в послании областному парламенту подчеркнул важность строительства новых спортивных объектов. Фото пресс-служба губернатора Челябинской области.

ДОСТУПНО ДЛЯ ВСЕХ

— Весь спортивный город будет объединен благоустройством и связан с городским бором новым пешеходным мостом. Все это будут частные инвестиции, и я благодарен за это руководству Русской медной компании и ряду других инвесторов. Проектирование объекта уже идет, — отметил Алексей Текслер.

Новая многофункциональная «РМК-Арена» станет самым крупным на Урале инфраструктурным спортивным объектом. Уже известно, что комплекс вместит основной манеж с трибунами на пять тысяч зрителей и три универсальных зала для игровых видов спорта, а также пять локаций для единоборств. Для посетителей будет работать фитнес-клуб, кафе и медицинский центр. Оснащение комплекса позволит проводить в прямом эфире профессиональные турниры и международные соревнования.

Вложения Русской медной компании в строительство составят четыре миллиарда рублей: 3,5 млрд — проектирование и строительство арены, 500 млн будет направлено на благоустройство всей территории спортивного города.

На площадке «РМК Арены» будет создана система подготовки спортсменов от детского возраста до профессиональных клубов. Объект станет тренировочной базой для нескольких детских спортивных школ, любительских и профессиональных команд. При этом «РМК Арена» будет открыта для массовых занятий всех категорий горожан. Подсчитано, что в среднем ее смогут посещать до 100 тысяч человек в месяц.

— Строительство столь крупного современного объекта позволит реализовать давнюю мечту южноуральских боксеров, борцов, баскетболистов, волейболистов и любителей гандбола о новой тренировочной базе. «РМК Арена» станет не только стимулом для развития любительского и профессионального спорта, а также популяризации здорового образа жизни в Челябинске, но и фактором позитивных изменений в восприятии города, — прокомментировал начало реализации этого проекта председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Отметим, что сейчас завершается конкурс на лучшее архитектурное оформление будущего многофункционального спортивного комплекса. Повторим, строительство объекта начнется в 2021 году, завершить работы планируется к концу 2023-го.

МЕСТ НЕ ХВАТАЕТ

Директор БК "Челбаскет" Максим Перцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Проблема со спортивными залами в Челябинске стоит уже давно. В городе работают три специализированные баскетбольные школы — это почти полторы тысячи воспитанников. Прибавьте к этому школьные турниры, которые собирают до 400 команд! И это только баскетбол. Есть еще и другие игровые виды спорта. Мест не хватает. Есть проблемы и с проведением турниров и с организацией тренировочного процесса, — поделился мнением директор баскетбольного клуба «Челбаскет» Максим Перцев. — То, что в Челябинске будет построен новый многофункциональный спортивный комплекс, где будет сразу четыре зала для игровых видов спорта, это здорово, это большой шаг вперед. Арена сможет вместить всех желающих. Спортсменам будет, где проводить и соревнования и тренировки. Арена, на мой взгляд, станет своего рода спортивным сердцем не только Челябинска, но и всего региона. Тем более, что требования к спортивным сооружениям обновляются, а новая арена будет им соответствовать.

Тренер челябинского ДПиШ Светлана Миронова работает с юными спортсменами уже больше 20 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тренер-преподаватель спортивной школы по баскетболу Дворца пионеров и школьников Светлана Миронова также отмечает дефицит площадей для игровых видов спорта.

— Подчас приходится заниматься на одной площадке и мальчишкам и девчонкам. На одной половине одни, на другой — другие. Это создает сложности. Как-то выкручиваемся, но это не решение проблемы, — говорит Светлана Миронова. — В городе есть сильные команды, сильные спортивные школы по игровым видам спорта. Есть планы по продвижению команд в более элитные лиги, дивизионы. Со строительством новой арены у этих планов появится и реальная перспектива.

Из-за дефицита площадок нередко в одном зале занимаются сразу две группы спортсменов - юноши и девушки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДЛЯ СПРАВКИ

За последние годы РМК вложила средства в развитие спортивной инфраструктуры в Челябинской области. Компания построила три современных спортивных комплекса в Варне, Карабаше и Коркино, открыла в регионе десятки воркаут-площадок, пять новых хоккейных кортов. В этом году будет завершена реконструкция лыжной базы «Березка» в Коркино.

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