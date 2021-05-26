В Челябинской области отчима, обвиняемого в убийстве 2-летнего пасынка, отправили в СИЗО на два месяца

Ребенка отчим называл «татарин» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд Сосновского района в среду, 26 мая, избрал меру пресечения 34-летнему мужчине, задержанного по обвинению в убийстве двухлетнего пасынка. Отчим малыша проведет за решеткой два месяца, то есть до 24 июля. Его обвиняют в причинении мальчику смертельных ожогов.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — 34-летнего жителя поселка Западный Сосновского района обвиняют в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.

Отчим. Фото: страница матери ребенка в соцсети

По версии следствия, обвиняемый совершил преступление 21 мая. Подробности случившегося шокируют.

— Отчим зажал ему рот и нос, начал поливать из чайника кипятком, — рассказал КП-Челябинск источник в правоохранительных органах. — Женщина утверждает, что пыталась ему помешать, но он закричал на нее и она испугалась. В больницу обращаться не стали, мазали мазью. 23-го мальчик умер, и они придумали историю, что он обжегся во время купания.

Мужчина недолюбливал пасынка, регулярно отвешивал ему тумаков, назвал «татарин». Действительно, у мальчика татарская фамилия, хотя имя и отчество русские. Ранее мужчина сидел за причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж.

Что стало причиной смерти, покажет экспертиза. Дело в том, что у ребенка 20-25% ожогов, при этом на теле были обнаружены повреждения. Кроме того, присутствовали признаки асфиксии – возможно из-за того, что ему закрыли нос и рот.

Сама семья, где погиб ребенок, на учете в ПДН и органах опеки не состоит, а по месту жительства характеризуется неудовлетворительно.

Маму погибшего уже лишали родительских прав. Фото: страница матери ребенка в соцсети

У матери погибшего и ее нынешнего мужа есть общий ребенок. Ему год. Ранее она была лишена родительских прав в отношении еще троих детей. Все они от разных мужчин.

В министерстве социальных отношений Челябинской области сейчас проводят проверку. А пока самый младший ребенок из этой семьи передан в больницу.

— Установлено, что семья неоднократно меняла место жительства в Челябинской области. Ранее мать уже была лишена родительских прав в отношении старших детей, но в 2018 году в семье родился еще один ребенок, реабилитационная работа была возобновлена, — прокомментировали в Минсоце. — Из ряда документов мы видим, что семья состояла на учете, как находящаяся в трудной жизненной ситуации. При этом есть ряд протоколов, что семью сняли с учета еще в сентябре прошлого года. Чтобы окончательно разобраться в этой ситуации, состоится разбор случая, чтобы мы уже могли четко понимать, насколько качественно сопровождалась эта семья в рамках индивидуальной программы реабилитации.

Вариантов развития событий несколько у Минсоца несколько. Если подтвердится факт снятия семьи с учета, будут разбираться, насколько он был обоснованным. Если не состояла — станет само собой понятно, почему соцработники не посещали семью. Если все-таки состояла — территориальные управления социальной защиты призовут к ответу.

— Будут приняты решения и организационного характера, — уточнили в минсоце. — В случаях выявления грубых нарушений, мы обратимся в уполномоченные органы.

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