На Урале заработала первая в России подписка на топливо: рассказываем, как воспользоваться

Подписываться теперь можно на что угодно, даже на топливо! Участвуя в специальной акции, можно не только сэкономить на АЗС, но и бесплатно получить доступ к полезным цифровым сервисам МТС.

Об этом рассказал на своей странице в Инстаграм директор МТС в Челябинской области Андрей Березной:

— Для всех, кто собирается катнуть по дорогам Свердловской и Саратовской областей, Татарстана и Башкирии, МТС вместе с сетью заправок Лукойла запустили первую в России подписку на топливо и цифровые сервисы. Что она дает? 10% скидку на топливо, — миллионы треков МТС Music в дорогу, облачное хранилище «Вторая память» на 80 ГБ, блокировку спам-звонков.

ЧЕТЫРЕ ШАГА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ

Чтобы слушать музыку нахаляву, сохранять фото и видео из путешествий, избавить себя от навязчивой рекламы по телефону, а еще и сэкономить на топливе, нужно сделать всего четыре шага.

Шаг 1. Загружайте на телефон и пускайте приложение МТС Cashback*. Авторизация происходит по номеру мобильного телефона.

Шаг 2. Открываем раздел «Акции» и выбираем «Подписка на топливо».

Шаг 3. Нажимаем кнопку «Купить».

Приобретая подписку за 5900 рублей, вы получите 6500 топливных баллов. Каждый из них равен одному рублю. Эти деньги, то есть баллы можно будет в течение 30 дней тратить на АЗС «ЛУКОЙЛ» на все виды топлива в Свердловской, Саратовской областях, республиках Татарстан и Башкортостан.

Шаг 4. Нажимаем «Заправиться», получаем QR-код и показываем его кассиру на заправке. Всё!

ПОДПИСКУ ОФОРМИЛИ, А ЧТО ЕЩЁ?

Приобретая подписку на топливо в МТС Cashback, вы также получаете:

— доступ к десяткам миллионов композиций в приложении МТС Music сроком на один месяц;

— доступ к облачному хранилищу МТС Вторая память с квотой 80 Гбайт — сроком на 30 дней;

— услугу «Блокировка спам-звонков» сроком на месяц.

Напомним, что предложение пока доступно абонентам любых российских операторов в Свердловской, Саратовской областях, республиках Татарстан и Башкортостан.

В компании МТС рассказали, что список регионов постепенно будет увеличиваться.

ЧТО ЕЩЁ ВАЖНО ЗНАТЬ?

— Действие подписки МТС Cashback длится 30 дней со дня оформления. После истечения этого времени неиспользованные баллы сгорают.

— Подписка оформляется не чаще одного раза в месяц.

— Если вы ни разу не воспользовались ею, МТС вернет деньги за подписку.

Удачи на дорогах!

*Мобильное приложение для пользователей старше 18 лет.

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