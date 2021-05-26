В Челябинской области мужчина привел медвежонка искупаться на городской пляж

Фото: Министерство экологии Челябинской области

На городской пляж в Чебаркуле Челябинской области мужчина привел искупаться своего медвежонка. Да, речь о самом настоящем, не плюшевом и даже не надувном. Косолапого сразу заметили посетители, а дети начали бегать за ним, пытаясь погладить. То ли испуганный, а то ли просто потому, что интроверт — медвежонок старался избегать каких-либо контактов с людьми, тем более, что его не тяготил ни поводок, ни намордник.

Пришедшие на пляж чебаркульцы все это дело сняли на видео и выложили в социальные сети. Через некоторое время его увидели в министерстве экологии Челябинской области — картина их насторожила.

— Мы считаем недопустимым выгул диких животных в общественных местах, тем более на пляжах с детьми. На видео видно, что дети активно играются с маленьким мишкой. К сожалению, родители даже не ограничивали своих чад. Не нужно забывать, что это дикое животное, и последствия могли быть трагичными, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Тогда же в министерстве решили проверить, а законно ли вообще мужчина держит у себя дикого зверя. Вместе с полицией они отыскали владельца медвежонка — им оказался житель села Десятово. Мужчина рассказал, что нашел малыша зимой на заправке, когда тот не мог ни питаться, ни ходить. Каждые два часа он кормил его молоком из бутылочки и оставил его себе как питомца, медведицу назвали Машей. Несмотря на то, что Маша начала свою жизнь среди людей, с незнакомцами она может быть совсем не ласковой — иногда проявляет агрессию.

Почему мужчина даже не задумался, чтобы отдать медведицу в руки специалистам — вопрос. Выяснением всего этого сейчас займется полиция, также будет выясняться, правду ли рассказывает сельчанин, и хорошо ли он обращался с мишкой все это время.

— Медвежонку пять месяцев, предположительно родился он в январе. Скорее всего, мать-медведицу убили браконьеры, а малыша подкинули. Также будет проведена проверка по недавнему факту обнаружения медвежонка в Чебаркульском районе. Возможно, у двух похожих историй одно начало, — рассказал начальник отдела федерального государственного надзора министерства экологии Челябинской области Вячеслав Халитов.

Как бы то ни было, Машу изъяли — ее осмотрел ветеринар Карен Даллакян. По его словам, у медведицы слабые лапки, а также истощение и диатез, которые вызваны неправильным питанием. Для полного обследования ее отправили в приют для диких животных и птиц. Здесь же выяснится, способна ли медведица адаптироваться к жизни в дикой природе. Из-за того, что мужчина завладел животным незаконно, вся эта история может вылиться в уголовное дело.

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