Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 27 мая 2021: как прошел «Белый бал» и кто получил награду за борьбу с пандемией

«Комсомолка» наградила тех, кто внес вклад в борьбу с коронавирусом. Фото: Кирилл САДЫКОВ

«Комсомольская правда» отметила 96-летие. В честь этого события прошла церемония награждения героев публикаций. Лауреатами стали и те, кто внес вклад в борьбу с пандемией. Так, номинантами на премию стали глава РМК Игорь Алтушкин, первый замгубернатора Ирина Гехт и один из создателей «КовиВака» Юрий Ивин. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки заразились 87 человек, с начала пандемии — это число достигло 62 599.

Скончались 9 человек. У всех был диагностирован COVID-19. Больничные палаты при этом покинули 85 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 57 072 человека. Под присмотром врачей остаются 2 674 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более 2,2 миллиона человек. За прошедшие сутки - 6 011 тестов.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Накануне в Челябинске прошел «Белый бал», на котором редакция газеты «Комсомольская правда» награждала южноуральцев. Мы не обошли стороной тех, кто внес свой вклад в борьбу с пандемией.

Ирина Текслер в прошлом году учредила фонд, который в том числе помогал больницам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт получила премию «Медиаперсона года» в номинации «Личная ответственность». С начала пандемии Ирина Гехт была на передовой борьбы с коронавирусом. Ей удалось наладить координацию работы всех служб. При этом она лично отвечала на все звонки журналистов, помогала решать частные вопросы, если читатели не могли добиться своевременного обследования, была мобильным волонтером и на своем автомобиле возила медиков на вызовы.

За личный вклад в здоровье нации «Комсомольская правда» отметила главу «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. Благотворительный фонд РМК при личном участии Игоря Алтушкина во время пандемии предоставил минздраву Челябинской области миллионы средств индивидуальной защиты для медиков, бесконтактные термометры, передал линию по производству масок, автомобили скорой медицинской помощи, аппараты ИВЛ, десятки тысяч нуждающихся семей получили бесплатные продуктовые наборы. Всего на борьбу с пандемией в Челябинской области Русской медной компанией было направлено 720 млн рублей.

Для вручения награды Ирине Гехт мы пригласили необычного человека — одного из тех, кому удалось выжить, благодаря организованной медицинской помощи, и победить ковид. Виктор Киселев — герой статьи «Комсомольской правды» — несмотря на диабет и большой вес, с которым даже не берут на КТ, сумел справиться с заболеванием. И там, в больничной палате, чтобы поддержать врачей и других пациентов, придумал наградной значок «За победу над ковидом».

Ирина Гехт и Виктор Киселев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще одно награждение прошло в номинации «Борьба с вирусом». Премию «Медиаперсона года» получил один из создателей третьей вакцины от COVID-19 — «КовиВак» в составе научной группы Центра имени Чумакова Юрий Ивин. Поздравил ученого министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов, который отметил важность создания вакцины от коронавируса.

Также городской справочник 2ГИС вручил подарок Юрию Семенову. Руководитель коммерческого отдела Наталья Петрушина и руководитель группы маркетинга Мария Горлова отметили министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семенова как единомышленника и партнера по борьбе с коронавирусом.

Со сцены Юрий Семенов еще раз напомнил о важности вакцинирования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На прошлой неделе 63-летний гендиректор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев привился от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона». Он рассказал, как прививка повлияла на его работоспособность.

— В конце прошлой недели я привился «ЭпиВакКороной». Прошло несколько дней, и мне есть, что сказать. Самочувствие отличное, работоспособность не снизилась, никакой утомляемости, — отметил Михаил Похлебаев.

В мире начали появляться новые штаммы коронавируса — британский, бразильский, а также индийский. Однако, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, они не опасны для россиян, которые сделали себе прививку.

— Все российские вакцины от нового коронавируса надежно защищают. Получая новые штаммы, мы проверяем их на чувствительность или устойчивость к сыворотке крови людей переболевших. Исследование несложное. Такой методикой располагает наш научный центр «Вектор». Он, кстати, является референс-центром по коронавирусу в РФ (ведущим научный центром. - Ред.) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Поэтому доверие к результатам исследований наших специалистов – абсолютное, — отметила руководитель Роспотребнадзора в интервью столичной редакции КП.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 мая 2021 года.

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