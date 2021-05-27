«Храмы и оружие нельзя»: краевед из Челябинска будет выбирать дизайн новой купюры на 5000

В 2019 году Юрий Латышев получил премию «Медиаперсона года» от КП-Челябинск.

Челябинский краевед, координатор группы «АрхиСтраж» Юрий Латышев вошел в экспертную группу по выбору дизайна новых 5000-х банкнот Банка России. Он стал единственным представителем Челябинска. Помимо Юрия Латышева в состав включили экспертов из Москвы и Тюмени.

Им предстоит подготовить список достопримечательностей и объектов Екатеринбурга и Уральского федерального округа, которые могут быть изображены на модернизируемой банкноте. Примечательно, что представителей Свердловской области в этом списке нет.

— Сначала я отнесся скептически. Я даже не могу понять, почему меня туда включили. Москва, Тюмень, и я — Челябинск, — поделился первыми впечатлениями Юрий Латышев на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске). — Уже состоялось организационное совещание в режиме онлайн. Все было четко расписано.

Как рассказал краевед, предварительный отбор объектов для этой банкноты уже сделан. Как для лицевой стороны — там в основном Екатеринбург, так и для обратной стороны — там более 60 объектов.

— Нужно будет проанализировать то, что они предложили. Я еще списки не видел, — отмечает Юрий Латышев.

На банкноте может быть несколько объектов: один главный, остальные — на его фоне. Краевед хоть и знает все достопримечательности Челябинской области, но признается: в случае с банкнотами выбор не очень богатый.

— Мы говорим «Урал промышленный», Челябинская область, столько замечательного, а когда конкретно задумываешься, тут список сокращается до десятка предложений — не больше, — добавил он.

Кроме того, есть множество нюансов. Например, нельзя изображать на банкноте храмы. И вот почему:

— Банкнота должна объединять людей, не должно быть ничего раздражающего: оружия, религиозных объектов. Нельзя красивый храм, потому что сразу будут вопросы: а мечеть? а синагога? — рассказал Юрий Латышев. — Нужно что-то нейтральное, но отражающее уральский округ.

— Отбор пройдет в несколько этапов. Последнее слово за Советом директоров Банка России, сообщает пресс-служба Центробанка.

КОММЕНТАРИЙ

Заместитель Председателя Банка России Михаил Алексеев:

— Перед экспертными группами стоит задача выбрать объекты, которые будут отвечать трем основным критериям: значимость, узнаваемость и пригодность для изображения на банкнотах. Это могут быть памятники истории, объекты культурного, научного наследия, природные ландшафты, иные достопримечательности. Изображения, размещаемые на банкнотах, должны объединять людей, положительно восприниматься подавляющим большинством граждан.

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