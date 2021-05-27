«Энергия добра»: челябинские дети-сироты представили свои таланты на благотворительном фестивале

Фестиваль стал самым масштабным за последний год мероприятием для детей-сирот.

Челябинские дети-сироты представили свои таланты на первом благотворительном фестивале детства и творчества «Энергия добра». Мероприятие, организованное Ассоциацией малой энергетики и Группой компаний «МКС» при поддержке партнеров, прошло на площадке школы-интерната №9 и собрало 130 воспитанников центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. На открытой сцене ребята выступили с творческими номерами, которые оценивали известные жители южноуральской столицы.

фестиваль «Энергия добра» в таком формате решено проводить ежегодно.

Первый общегородской благотворительный фестиваль «Энергия добра» стал самым масштабным за последний год мероприятием для детей-сирот, организованный силами благотворителей. В нем приняли участие воспитанники всех семи челябинских центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей: коррекционной школы-интерната №9, школы-интерната №13, детских центров «Акварель», «Гнездышко», «Солнечный», «Надежда» и «Аистенок». Подарить сиротам яркие эмоции, дать им возможность творческой реализации и просто по-человечески поддержать, по словам организаторов, и было главной целью этого мероприятия.

— Символично, что фестиваль «Энергия добра» прошел в День российского предпринимательства, — отметил президент Ассоциации малой энергетики, директор Группы компаний «МКС» Максим Загорнов. — Праздник, объединивший десятки компаний, стал еще одним доказательством того, что бизнес в нашей стране — это созидательная и движущая сила».

— Сегодня фестиваль показал, каким образом традиции неравнодушия объединяют челябинцев. Здорово, что он прошел в День российского предпринимательства. Предприниматели — это люди, которые в принципе неравнодушны к жизни. Они ее меняют каждый день, оказывая услуги, делая мир лучше. И сегодня дети, которые находятся в государственных учреждениях, это наше будущее. То, что мы сегодня в них вложим — именно с этим будущим мы и будем жить, — отметила почетный гость фестиваля, Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

В конкурсной части фестиваля ребята представили творческие номера в самых разных жанрах — хореографические композиции, песни, акробатические выступления, выразительное чтение стихов. По признанию членов жюри, в состав которого вошли известные жители южноуральской столицы, уровень выступления был очень высоким: ребята показали огромный творческий потенциал.

По единодушному мнению жюри, все творческие команды получили дипломы победителей первого благотворительного фестиваля «Энергия добра». А кроме того, ценные подарки от соорганизаторов проекта: скейтборды и сертификаты на игрушки от Строительной компании «НИКС», сертификаты в оздоровительный комплекс «Лесная застава» от Челябинского цинкового завода, сладкие подарки от издательского дома «Гранада Пресс», спецпризы от компании «НОВАТЭК — Челябинск» и медиагруппы «Комсомольская правда».

PR-директор «Комсомольская правды» Алена Ватутина (слева) была в составе жюри.

Также ребят ждала и масса сюрпризов на спортивном поле интерната: пикник от кейтеринговой компании «Дело вкуса» и сети клиник «Линлайн», шоу сладкой ваты и мороженое от Федеральной сети «Фианит-Ломбард» группы компаний «Микар», катание на верблюде, мастер-класс по созданию самолетов от Регионального центра технического творчества Челябинской области. Самой зрелищной частью вечера стала установка воздушного шара, который хоть и не поднялся в небо из-за сильных порывов ветра, но все-равно впечатлил, удивил и остался в памяти детей.

Даже просто установка воздушного шара - впечатляющее зрелище.

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