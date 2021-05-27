Участников праймериз в Челябинске обвинили в фальсификации, но скандала не вышло

Жалобу на фальсификацию голосов в пользу Владимира Бурматова направил его бывший помощник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске на праймериз «Единой России» назревает скандал. Депутат Тракторозаводского района Александр Курочкин сообщил о том, что ему поступила информация о фальсификации голосов в пользу Владимира Бурматова и Александра Галкина. По его словам, для этого используются чужие персональные данные на одном из пунктов голосования.

Региональный оргкомитет по проведению праймериз «Единой России» решил проверить поступившую жалобу. Однако никаких нарушений о фальсификации не было выявлено.

— В связи с поступившей жалобой о подозрении на фальсификацию голосования за кандидатов Бурматова и Галкина комиссия по жалобам при региональном оргкомитете выехала на место, где, по предположению анонимного источника, была организована нелегитимная регистрация с использованием персональных данных граждан. Данные не нашли подтверждения. Пункта регистрации в указанном учреждении нет. Свидетели из числа сотрудников не подтвердили указанные в жалобе данные, — сообщили в региональном оргкомитете.

Ранее Александр Курочкин был помощником депутата Госдумы Андрея Бурматова. Однако он лишился этого статуса после скандала с дракой в алкомаркете в 2019 году. Курочкин тогда заявил, что его избили шестеро человек. Однако позже выяснилось, что разборок там вовсе никаких и не было, а помощник депутата просто зашел в магазин с разбитым лицом. Это подтвердили сотрудники алкомаркета и записи с видеокамер.

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