Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 28 мая 2021: авиарейсы в Египет и кешбэк за детские путевки в лагерь

В ближайшее время из Челябинска можно будет улететь в Каир

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться. Однако смертность от вируса до сих пор держится не прежнем уровне. Ежедневно в регионе умирают в среднем по 7-10 человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 28 мая 2021 г.

Статистика: коронавирус74.рф

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки заразились 88 человека, с начала пандемии — это число достигло 62 687.

Скончались 8 человек. У всех был диагностирован COVID-19. Больничные палаты при этом покинули 84 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 57 156 человек. Под присмотром врачей остаются 2 671 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали более 2,2 миллиона человек. За прошедшие сутки - 6 011 тестов.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Для жителей Южного Урала, которые любят отдыхать за рубежом, стали доступны рейсы в Египет. Авиасообщение между Челябинском и Каиром откроется 29 мая. Осуществлять перелеты будет компания Royal Flight. Стоимость билета составит минимум 16 тыс. рублей.

Кстати, на днях авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») объявила о старте продаж билетов по направлению Челябинск — Ларнака (Кипр). Как сообщается на официальном сайте лоукостера, рейсы будут выполняться еженедельно по пятницам с 18 июня и до конца сентября.

Первый рейс в Египет запланирован на 29 мая Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В этом году детский отдых в Челябинской области по деньгами выходит почти таким же, как на море. Несмотря на это, путевки в популярные местные здравницы расхватали еще до начала лета. А совсем недавно стало известно, что родителям могут компенсировать затраты на лагеря с круглосуточным пребыванием. О доступности детского отдыха президент России упомянул в своем послании в конце апреля 2021 года. Спустя месяц Ростуризм запустил программу по возврату половины стоимости за смену. Как действует процедура оформления, и кто может получить кешбэк за детские путевки в лагерь Челябинска — подробнее об этом в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 28 мая 2021 года.

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