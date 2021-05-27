В танковой дивизии под Челябинском избили срочников из Перми

Фото: уполномоченный по правам человека в Челябинской области

В танковой дивизии Чебаркуля избили срочников из Перми. По факту произошедшего собираются возбудить уголовное дело. Как сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, о произошедшем она узнала от своего коллеги Павла Микова, который занимает аналогичную должность в Пермском крае. Он рассказал ей, что пострадавшие обратились к нему за помощью.

Фото: уполномоченный по правам человека в Челябинской области

— Сегодня в срочном порядке выехала туда и вместе с военным прокурором Чебаркульского гарнизона Рустамом Рахимовым встретилась с солдатами. С несколькими ребятами, которые стали свидетелями неуставных отношений, побеседовала наедине - без «людей в погонах». Они подтвердили, что были факты физического и морального насилия со стороны одного из военнослужащих младшего командного состава, — рассказала Юлия Сударенко. — Военная прокуратура также провела проверку, опросила свидетелей и сейчас готовит материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Фото: уполномоченный по правам человека в Челябинской области

Фото: уполномоченный по правам человека в Челябинской области

По словам омбудсмена, все срочники сейчас чувствуют себя хорошо. Они ей также сообщили, что никаких трудностей во время службы до этого инцидента не испытывали.

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