Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса 29 и 30 мая

В регионе продолжается массовая вакцинация Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области продолжается бесплатная вакцинация от коронавируса. В ближайшие выходные сделать прививку можно будет в торгово-развлекательных центрах, на рынках и пешеходных зонах. Рассказываем, где в регионе сделать прививку от коронавируса 29 и 30 мая.

— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.

График работы пунктов вакцинации

Челябинск

29 мая

Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» с 10:00 до 15:00;

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00;

ТК «КС» с 12:00 до 16:00;

ТК «Кольцо» с 12:00 до 18:00;

Пешеходная зона на Кировке с 11:00 до 14:00.

30 мая

ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.

Миасс

29 мая

ТРК «Малахит» с 11:00 до 15:00;

ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.

30 мая

СНТ «Калинушка» с 9:00 до 11:00.

Златоуст

29 мая

ТРК «Тарелка» с 11:00 до 14:00.

Сосновский район

29 мая

п. Западный с 10:00 до 13:00.

Сатка

29 мая

СНТ «Нижняя Сатка» с 9:00 до 12:00;

ФАП Чуколовка с 9:00 до 11:00.

Пласт

29 мая

ТК «Раздолье» с 9:00 до 13:00.

30 мая

ТК «Карат» с 9:00 до 13:00.

Кыштым

31 мая

ДК «Металлург» с 10:00 до 13:00.

1 июня

ТК «Радуга» с 10:00 до 13:00.

2 июня

Главпочтамп, ул. Ленина 4 с 10:00 до 13:00.

Аша

29 мая

Центральный рынок с 9:00 до 13:00..

Также записаться на вакцинацию, не выходя из дома, можно через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.

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