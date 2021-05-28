Где в Челябинской области сделать прививку от коронавируса 29 и 30 мая

В регионе продолжается массовая вакцинация
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области продолжается бесплатная вакцинация от коронавируса. В ближайшие выходные сделать прививку можно будет в торгово-развлекательных центрах, на рынках и пешеходных зонах. Рассказываем, где в регионе сделать прививку от коронавируса 29 и 30 мая.
— Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Людей просят не забывать о мерах профилактики — масочном режиме и социальной дистанции.
График работы пунктов вакцинации
Челябинск
29 мая
Торговый город «Алмаз», около «Леруа Мерлен» с 10:00 до 15:00;
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00;
ТК «КС» с 12:00 до 16:00;
ТК «Кольцо» с 12:00 до 18:00;
Пешеходная зона на Кировке с 11:00 до 14:00.
30 мая
ТРК «Родник» с 10:00 до 16:00.
Миасс
29 мая
ТРК «Малахит» с 11:00 до 15:00;
ТРК «Слон» с 12:00 до 16:00.
30 мая
СНТ «Калинушка» с 9:00 до 11:00.
Златоуст
29 мая
ТРК «Тарелка» с 11:00 до 14:00.
Сосновский район
29 мая
п. Западный с 10:00 до 13:00.
Сатка
29 мая
СНТ «Нижняя Сатка» с 9:00 до 12:00;
ФАП Чуколовка с 9:00 до 11:00.
Пласт
29 мая
ТК «Раздолье» с 9:00 до 13:00.
30 мая
ТК «Карат» с 9:00 до 13:00.
Кыштым
31 мая
ДК «Металлург» с 10:00 до 13:00.
1 июня
ТК «Радуга» с 10:00 до 13:00.
2 июня
Главпочтамп, ул. Ленина 4 с 10:00 до 13:00.
Аша
29 мая
Центральный рынок с 9:00 до 13:00..
Также записаться на вакцинацию, не выходя из дома, можно через портал «Госуслуги», выбрав удобные для вас дату, время и медицинское учреждение.
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