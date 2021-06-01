В Челябинской области трое подростков вытащили из воды своего тонущего друга

Денис Кулик, Сергей Колыванов, Арсений Калашников и Кирилл Гафаров (слева направо). Фото: Евгения Майорова / vk.com

Трагедия чуть не произошла 26 мая в Красноармейском районе Челябинской области. В тот день четверо подростков Арсений Калашников, Сергей Колыванов, Кирилл Гафаров и Денис Кулик купались на озере Мочище. Взрослых поблизости не было. И в какой-то момент один из мальчишек потерял сознание и начал тонуть. Первым, кто обратил на это внимание, был Арсений.

— Вижу, как Денис начинает погружаться на дно. Я быстро среагировал и начал тащить его в сторону берега, тогда и Кирилл пришел помогать. Взяли мы вместе Дениса и дотащили до костра. Он был без сознания. Проверил жизненно важные функции — поднятие груди и пульс, все работало. Вскоре он пришел в себя, и мы ему сделали холодный компресс, — рассказал Арсений.

По словам подростков, Денис после спасения ничего не помнил. Ребята его одели, а затем повели до дома Арсения. Оттуда уже позвонили самой матери Дениса и рассказали о произошедшем.

— Я очень благодарна ребятам, Арсению, Сергею, Кириллу, за мужество и ответственность! Спасибо родителям мальчиков за воспитание героев! Я никогда не забуду настоящего подвига друзей Дениса. Они – настоящие друзья и хорошие товарищи, — сообщила Оксана Кулик, мама спасенного Дениса.

Подростки рассказывают, что им пока что никаких наград за спасение утопающих вручать не собираются. Однако Оксана Кулик позвала их отметить спасение ее сына.

Кстати, ребята занимаются в военно-патриотическом клубе «Барс». Навыки, которые использовались при спасении, они обучились именно в этом месте.

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