«Минируют» третий день подряд: волна сообщений об угрозе взрыва в Кургане дошла до больниц

Фото: Инцидент | Курган / vk.com

В Кургане уже третий день подряд поступают сообщения о минировании в местных зданиях. Все началось с детских садов 31 мая — тогда силовики проверили 36 учреждений, пришлось эвакуировать детей и сотрудников. На следующий день появилась информация об угрозе в судах и на автовокзале, а затем и в супермаркетах. Все вышеперечисленные здания были проверены, сообщения оказались ложными.

Сегодня, 2 июня, неизвестные сообщили о минировании в медицинских учреждениях. Силовикам пришлось реагировать на сигналы и эвакуировать пациентов. В результате проверки выяснилось, что сообщения тоже оказались ложными, никакой реальной угрозы найдено не было.

— Медицинские учреждения, куда поступили сообщения о минировании проверены. Сообщения ложные, — уточнили в пресс-службе Правительства Курганской области.

Фото: Инцидент | Курган / vk.com

Уточняется, что все больные, находящиеся в учреждениях, никак не пострадали при эвакуации и обеспечены всем необходимым для поддержания состояния здоровья.

Помимо этого, сегодня эвакуировали посетителей местных магазинов и центрального рынка — там тоже сообщалось о минировании, но угроза в очередной раз оказалась ложной.

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