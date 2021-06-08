Роспотребнадзор сообщил о росте случаев COVID-19 у школьников, а в статистике Минздрава — нули

Оказывается, в статистику Минздрава попадают случаи, выявленные в процессе обучения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня Роспотребнадзор по Челябинской области опубликовал отчет об эпидемиологической ситуации в регионе. При детальном его изучении выясняется, что за прошедшую неделю увеличился рост заболеваемости среди детей и подростков от 7 до 17 лет.

— Отмечался рост заболеваемости в следующих возрастных группах: дети с 7-14 лет – в 2,4 раза, дети 15-17 лет – в 2,2 раза, 18-29 лет – на 13.4%. Снижение отмечается в группах: до 1 года в 4 раза, 30-49 лет – на 6,5%, старше 65 лет – на 21,3%. В группах 1-6 лет и 50-64 года – уровень заболеваемости соответствовал предыдущей неделе, — говорится в сообщении ведомства.

При этом, 90% заболевших — это взрослые, сообщает Роспотребнадзор.

Между тем, в коронавирусной сводке регионального Минздрава информация о заболевших школьниках отсутствует аж с 25 апреля, тогда зафиксировали один случай.

В самом ведомстве корреспонденту КП-Челябинск объяснили, что данные о заболевших им предоставляет тот же Роспотребнадзор.

— Они нам подают школьников, выявленных в процессе обучения, и сейчас идут каникулы, — прокомментировала пресс-секретарь регионального Минздрава Марина Сергеева.

По данным Минздрава Челябинской области, на 8 июня в регионе подтверждено 63 716 (+84 за прошедшие сутки) случаев заболевания COVID-19. А число выздоровевших и выписанных из больниц составляет 58 383. Роспотребнадзор оценивает эпидемиологическую ситуацию как неблагополучную.

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