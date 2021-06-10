Съел порошок для чистки труб: челябинские врачи спасли двухлетнего мальчика с химическим ожогом рта

Врачи боролись за жизнь ребенка несколько дней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинские врачи спасли двухлетнего мальчика с химическим ожогом рта. Маленький Антон думал, что в баночке соль, и попробовал на вкус каустическую соду — средство для чистки канализационных труб от засоров. В реанимации за его жизнь боролись три дня. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в пресс-службе челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ).

Двухлетний ребенок уже перешел на питание за общим столом. Больше всего малышу полюбился вкус пищевой соли. Антошка макал пальчик в солонку и облизывать его. Эта безобидная привычка обернулась трагедией.

— Весной мальчик зашел в ванную, где обнаружил емкость с веществом, похожим на соль, — рассказали в ЧОДКБ. — Дегустация вызвала невероятную боль. В емкости находилась каустическая сода, которую используют для устранения загрязнений в канализационных трубах.

Ребенка экстренно госпитализировали. У него был поврежден язык, десны, нёбо и часть ротовой полости. Три дня он находился в отделение реанимации и интенсивной терапии №2. Когда состояние стабилизировалось, он продолжил лечение в отделении гастроэнтерологии.

— Химические ожоги невероятно опасны, — отметил заведующий отделением гастроэнтерологии Дмитрий Сорокин. — Поражается рот, пищевод, желудок и другие органы. Многие из таких повреждений имеют отдаленные осложнения — рубцы, свищи и прочие неприятные последствия, которые напоминают о себе всю оставшуюся жизнь.

Только за последние две недели в ЧОДКБ поступили пять пациентов с различными химическими ожогами внутренних органов. По словам Дмитрия Сорокина, как правило, поступают дети от одного года до трех лет.

— Это период, когда дети научились ходить, но еще не начали думать, — добавил специалист.

В больнице призывают родителей проявить бдительность, убрать из свободного доступа все химические средства. Порошки, жидкости, гели и спреи — незаменимые помощники взрослых в хозяйстве, но могут оказаться смертельными для детей.

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