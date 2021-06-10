Строительством «РМК-арены» на Северо-Западе Челябинска займется Томинский ГОК

В новой "РМК-арене" в месяц сможет заниматься до 100 тысяч человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В послании Законодательному собранию Челябинской области губернатор региона Алексей Текслер заявил о возведении крупных спортивных объектов в столице Южного Урала. Речь шла, в том числе, и о строительстве на набережной Миасса целого комплекса спортсооружений, включая многофункциональную спортивную арену площадью 30 тысяч квадратных метров, с основным манежем и тремя залами для игровых видов спорта, а также фитнес-центром и пятью залами для занятий единоборствами. Инвестором этого проекта выступила Русская медная компания (РМК). Было заявлено, что инвестиции РМК в строительство составят четыре миллиарда рублей, 500 млн из которых будет направлено на благоустройство территории спортивного комплекса. Возведение арены в районе перекрестка улиц Салавата Юлаева и Братьев Кашириных начнется уже в 2021 году и завершится в конце 2023-го.

Для реализации этого проекта в начале июня было создано ООО «РМК-Арена» (внесено в Единый госреестр юридических лиц 4 июня 2021 года). По сообщениям СМИ, 80 процентов уставного капитала общества принадлежат АО «Томинский ГОК», которое входит в Группу РМК. Двадцать процентов принадлежат председателю совета директоров и основному владельцу РМК Игорю Алтушкину.

Новая арена станет вторым масштабным спортивным объектом в Челябинской области, построенным при участии Томинского ГОКа. В 2018 году в Коркино был открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Сегодня ФОК полностью находится на балансе предприятия.

«РМК-Арена» в Челябинске станет базой для проведения тренировок и соревнований нескольких детских спортивных школ Челябинска, любительских и профессиональных команд. Комплекс будет открыт и для массовых занятий — его смогут посещать до 100 тысяч человек в месяц. Объект будет оснащен не только спортивным оборудованием и инвентарем, но и всем необходимым для проведения трансляций крупных российских и международных соревнований.

ДЛЯ СПРАВКИ

За последние годы Русская медная компания построила и открыла новые многофункциональные спортивные комплексы в Коркино, Варне (с бассейном), Карабаше. В рамках проекта «РМК — детям» в районах Челябинска и Коркино смонтированы и обустроены пять современных хоккейных кортов, где проводятся матчи региональной Детской дворовой хоккейной лиги. Кроме того, компания построила на Южном Урале несколько десятков воркаут-парков и площадок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru