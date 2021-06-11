Водителю, устроившему ДТП с пятью машинами в Челябинске, избрали меру пресечения

В результате аварии погибла пассажирка Lada Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с пятью машинами в Ленинском районе. Статья — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 3. ст. 264. УК РФ).

— 40-летнему водителю была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Речь идет о водителе Volkswagen Passat, который выскочил на перекресток улиц Дзержинского и Барбюса на красный сигнал светофора.

Напомним, авария произошла накануне вечером. Судя по записям с регистратора и камер видеонаблюдения, опубликованным в соцсетях, Volkswagen Passat выскочил на встречную полосу через двойную сплошную, налетел на островок безопасности и врезался Lada Granta. Также в ДТП пострадали еще три машины — Skoda, Nissan, Renault Sandero.

Водитель Volkswagen Passat не пострадал Фото: Ирина ФАДЮШИНА

От удара отечественную легковушку выбросило за перекресток и развернуло. По словам очевидцев, женщина, сидящая на переднем пассажирском сиденье, вылетела из салона. У нее открытая черепно-мозговая травма. Также, по словам очевидцев, в «Ладе» ехали двое детей. Судя по всему, они ехали на праздник: по салону и вокруг машины были разбросаны обрывки цветов. Возле тела погибшей стояла корзинка.

В салоне и возле машины были разбросаны цветы Фото: Ирина ФАДЮШИНА

С места ДТП госпитализированы четверо: 9-летний мальчик, получивший сотрясение мозга, семилетняя девочка с ушибом руки, 11-летняя девочка с ушибом голени и еще один 9-летний мальчик с тупой травмой живота и 33-летняя женщина — у нее ушиб голени.

Весь вечер у места ДТП стояла толпа зевак Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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