Бегом голосовать: выбираем оформление для Парижского полумарафона в Челябинской области

Фото: Парижский полумарафон - 2021/vk.com

14 августа 2021 года в селе Париж Челябинской области пройдет VI Парижский полумарафон. Забег является брендом Южного Урала, который известен не только в России, но и за ее пределами. Полумарафон начинался как социальный проект с 240 участников, но число желающих пробежаться по сельским улицам в селе Париж росло с каждым годом. В этом году их будет уже 2 000 человек.

Село Париж основано в 1842 году как военное поселение Оренбургского казачьего войска. Названо в память пребывания русских войск как победителей в столице Франции после разгрома наполеоновской армии. Достопримечательность Парижа — Эйфелева башня. Она в шесть раз меньше оригинала и является вышкой оператора сотовой связи.

Организаторы подготовили два варианта визуального оформления и решили спросить мнения южноуральцев, какой из них выбрать?

Вариант-победитель будет использоваться для рекламной кампании Парижского полумарафона!

ВАРИАНТ 1

Яркий, смелый и ультрасовременный. Знаменитый французский берет, клетка, шарф, актуальный слоган - всё, что нужно для привлечения молодых, продвинутых, творческих людей.

ВАРИАНТ 2

Назовём его аутентичным - на 100% отражает место проведения и широту души.

Какой вариант вам симпатичнее?

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