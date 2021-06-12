Общегородской Сабантуй в Челябинске 2021: где пройдет и чем удивит

В этом году общегородской Сабантуй пройдет сразу на нескольких площадках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что общегородской Сабантуй в Челябинске 2021 состоится 27 июня. Этот праздник пройдет в ЦПКиО имени Гагарина сразу на нескольких площадках. Как сообщили в управлении культуры Челябинска, начнется мероприятие в 12:00 и продолжится до 16:00.

Вдоль центральной аллеи парка расположатся домики, в которых развернется торговля национальными товарами, а еще пройдут тематические выставки. Для того чтобы полностью погрузиться в атмосферу праздника плуга, на полянах установят просторные юрты и подворья. Для любителей селфи оборудуют креативную фотозону.

На главной сцене для челябинцев выступят лучшие творческие коллективы города и региона, а также приглашенные артисты из из Республик Татарстан и Башкортостан.

На площадке возле аттракциона «Гулливер» состоятся выступления детских творческих коллективов. В этот день в парке пройдут мастер-классы для малышей и взрослых. Гости попробуют смастерить тюбетейку, порисовать на асфальте, сложить оригами, сделать фоторамку для семейного портрета. Запланирован конкурс на лучший национальный костюм – принять участие в нем могут представители различных национальностей. Среди юных гостей праздника выберут обладательницу самой длинной косы и определят «Батыра» и «Сабантуй Гузеле» (Красавицу Сабантуя). На празднике прозвучат стихи известных национальных авторов.

В летнем театре пройдет традиционный поединок по борьбе на поясах «куреш». За ходом соревнований будет следить президент Всероссийской и Челябинской областной федераций борьбы на поясах Морис Юсупов. Победитель состязания получит в подарок традиционный для Сабантуя приз – живого барана.

Возле летнего театра расположится зона с национальными играми и забавами для гостей. Посетителей парка ждут бой мешками, бег с коромыслом, разбивание горшков, доставание монет из катыка, конкурс «наклонное бревно» и другие активности. В парке в этот день можно будет отведать традиционные сладости, угощения, кумыс и приобрести памятные сувениры.

Мероприятие проходит при поддержке Челябинской областной общественной организации «Башкирский Курултай» и Конгресса татар Челябинской области.

Справка КП

Сабантуй, а еще его называют «праздником плуга», самый известный народный праздник у тюркских народов. Раньше он проводился как награда за тяжкий труд на полях, когда заканчивались весенние посевные работы. Теперь его наполнение гораздо шире. Сабантуй — это повод окунуться в яркую национальную культуру и здорово повеселиться.

В Татарстане, к примеру, Сабантуй стал государственным праздником. А татарские общины отмечают его даже в Праге, Париже, Монреале, Стамбуле и в Вашингтоне.

В Челябинской области Сабантуй сначала проводят в городах и районах, а потом самые непоседливые коллективы и гости съезжаются на большой областной Сабантуй.

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