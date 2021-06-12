На челябинском автовокзале образовалась большая очередь из-за неработающих терминалов

Фото: читательница КП-Челябинск

В первый день выходных жителей Челябинска, которые решили куда-то выехать за город автобусным рейсом, ожидал неприятный сюрприз. На автовокзале «Южные ворота» возле ТК «Синегорье» образовалась большая очередь к кассам, где продаются билеты. А стационарные терминалы, в которых тоже можно сделать покупку, оказались временно нерабочими.

— Очередь очень большая. Люди стоят по несколько часов. В первый раз такое вижу, — рассказала читательница КП-Челябинск.

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

Фото: читательница КП-Челябинск

Дозвониться до челябинского автовокзала корреспонденту «комсомолки» не удалось. Там сбрасывают трубку.

Напомним, автовокзал «Центральный» у дворца спорта «Юность» окончательно закрыли 15 мая. До этого момента все автобусные рейсы в несколько этапов переносили на автовокзал «Южные Ворота», чтобы не доставлять лишних неудобств пассажирам.

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