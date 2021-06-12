Челябинский бор окрасился в белый цвет из-за тополиного пуха

Скопление пуха напоминает снег. Фото: читатель КП-Челябинск

Челябинцы в соцсетях обратили внимание, что в этом году выпало особенно много тополиного пуха. Причем больше всего его накопилось в городском бору. Там на некоторых участках леса буквально появились ковры белого цвета. Смотрим фотографии тополиного пуха в бору, которые прислали нам читатели.

Кажется, что деревья покрыты инеем. Фото: spervakova / Instagram.com

В бору теперь можно устраивать фотосесиии с тополиным пухом

Собакам впрочем без разницы

Понять, что это пух можно тольки при детальном рассмотрении фотографии. Фото: Ольга Лифанова

Лес стал поистине волшебным

Хоть прыгай туда. Фото: spervakova / Instagram.com

Тополиный пух, жара, июнь. Фото: spervakova / Instagram.com

На подходах к бору тоже выпал "снег". Фото: Оксана Фокси

Во дворах его тоже много. Фото: Ольга Лифанова

Фото: Ольга Лифанова

А это уже последствия поджигания пуха Фото: Василий ВОРОНИН

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