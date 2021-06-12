Челябинский бор окрасился в белый цвет из-за тополиного пуха

Скопление пуха напоминает снег. Фото: читатель КП-Челябинск
Челябинцы в соцсетях обратили внимание, что в этом году выпало особенно много тополиного пуха. Причем больше всего его накопилось в городском бору. Там на некоторых участках леса буквально появились ковры белого цвета. Смотрим фотографии тополиного пуха в бору, которые прислали нам читатели.
Кажется, что деревья покрыты инеем. Фото: spervakova / Instagram.com
В бору теперь можно устраивать фотосесиии с тополиным пухом
Собакам впрочем без разницы
Понять, что это пух можно тольки при детальном рассмотрении фотографии. Фото: Ольга Лифанова
Лес стал поистине волшебным
Хоть прыгай туда. Фото: spervakova / Instagram.com
Тополиный пух, жара, июнь. Фото: spervakova / Instagram.com
На подходах к бору тоже выпал "снег". Фото: Оксана Фокси
Во дворах его тоже много. Фото: Ольга Лифанова
Фото: Ольга Лифанова
А это уже последствия поджигания пуха
Фото: Василий ВОРОНИН
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru