Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 июня 2021 13:32

Челябинский бор окрасился в белый цвет из-за тополиного пуха

Смотрим фотографии «зимнего» леса в июне
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скопление пуха напоминает снег. Фото: читатель КП-Челябинск

Скопление пуха напоминает снег. Фото: читатель КП-Челябинск

Челябинцы в соцсетях обратили внимание, что в этом году выпало особенно много тополиного пуха. Причем больше всего его накопилось в городском бору. Там на некоторых участках леса буквально появились ковры белого цвета. Смотрим фотографии тополиного пуха в бору, которые прислали нам читатели.

Кажется, что деревья покрыты инеем. Фото: spervakova / Instagram.com

Кажется, что деревья покрыты инеем. Фото: spervakova / Instagram.com

В бору теперь можно устраивать фотосесиии с тополиным пухом

В бору теперь можно устраивать фотосесиии с тополиным пухом

Собакам впрочем без разницы

Собакам впрочем без разницы

Понять, что это пух можно тольки при детальном рассмотрении фотографии. Фото: Ольга Лифанова

Понять, что это пух можно тольки при детальном рассмотрении фотографии. Фото: Ольга Лифанова

Лес стал поистине волшебным

Лес стал поистине волшебным

Хоть прыгай туда. Фото: spervakova / Instagram.com

Хоть прыгай туда. Фото: spervakova / Instagram.com

Тополиный пух, жара, июнь. Фото: spervakova / Instagram.com

Тополиный пух, жара, июнь. Фото: spervakova / Instagram.com

На подходах к бору тоже выпал "снег". Фото: Оксана Фокси

На подходах к бору тоже выпал "снег". Фото: Оксана Фокси

Во дворах его тоже много. Фото: Ольга Лифанова

Во дворах его тоже много. Фото: Ольга Лифанова

Фото: Ольга Лифанова

Фото: Ольга Лифанова

А это уже последствия поджигания пуха

А это уже последствия поджигания пуха

Фото: Василий ВОРОНИН

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ