Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 14 июня 2021: споры вокруг бесплатных тестов в аэропорту, три сотни вакцинированных и буйный День России

Рассказываем о последних новостях

Коронавирус уходит из Челябинской области? По крайней мере, на это намекает официальная статистика регионального минздрава. Если в начале недели от COVID-19 ежедневного умирали в среднем по 10 человек, то к концу недели — всего один. Растет и число вакцинированных горожан. Может быть поэтому большинство перестает носить маски? На массовых мероприятиях, например, Дне России, таких можно было сосчитать по пальцам. Рассказываем вам последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 июня.

Почти три сотни южноуральцев привились от ковида

К концу недели региональный минздрав сообщил об одном погибшем от коронавируса. Это не может не радовать, если вспомнить ужасающую статистику прошлого года. За последние сутки коронавирус подтвердился у 88 человек, из больниц выписали 120. Все еще лечатся 2174 южноуральца.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Власти допускают, что позитивные тенденции — следствие прививочной кампании. По словам заместителя министра здравоохранения Евгения Ванина, в регион уже поступило около 348 тыс. доз вакцины. Это чуть более 21% от необходимого объема. С сентября вакцинировали 326 тыс. первым компонентом, 267 тыс. — завершили вакцинацию. Всего же вакцинировать должны 1,6 млн жителей области. Их, кстати, не советуют ставить одновременно с прививкой от клеща. Лучше подождать месяц.

Статистика: коронавирус74.рф

Где привиться в ТРК в эти выходные — читайте в нашем материале. На Южном Урале есть все три вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

К слову, в Роспотребнадзоре объяснили, зачем будут испытывать прививку «КовиВак», которую уже делают всем.

С сентября вакцинировали 326 тыс. первым компонентом, 267 тыс. — завершили вакцинацию. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Существует определенный порядок и все вакцины, которые у нас есть, через это прошли. Одно дело, когда испытывают на 1000 или 5000 человек, другое дело, когда привило 30 000 или 50 000 человек. Это позволяет более точно оценить уровень иммунитета и возможные реакции, — рассказала замначальника управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

Есть деньги на путешествие — найдете и на ПЦР-тест

С открытием летних лагерей губернатор Челябинской области поручил вакцинировать весь персонал. Проходят они и ПЦР-тестирование. А вот бесплатное тестирование в аэропорту южноуральских туристов, которые с возобновлением международных рейсов решились на путешествие, все еще под вопросом. Было организовано тестирование для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Но потом эту работу свернули. Так же как и бесплатное тестирование в ТРК, так как нет спроса. Почему бы не организовать пункт тестирования по ОМС в аэропорту?

Пункта сдачи ПЦР-тестов в аэропорту Челябинска пока не планируется

В Роспотребнадзоре сообщили, что пока речи об открытии пункта не идет.

— А вы считаете, что человек, который едет за границу отдыхать, не в состоянии заплатить за тест? — эмоционально высказалась главный инфекционист Челябинска Екатерина Стенько. — А почему он не должен [платить]? Он должен соблюдать правила. Он едет в свое удовольствие.

Она добавила, что мазок для выезжающих за рубеж и прибывающих обратно не входит в перечень ОМС.

День России, «Нерынок» и пожары

Челябинцы отпраздновали День России Фото: Кирилл САДЫКОВ

Впрочем, далеко не все с наступлением лета отправились в путешествие. В Челябинске многие проводят жаркие дни в городе. Три выходных (нам отдых не продлили в отличие от москвичей, там вспышка COVID-19), приуроченные к празднованию Дня России, проходят насыщенно. Так, на Кировке прошли праздничные гуляния. Ловите несколько фотографий от нашего фотокорреспондента. Не обошлось, правда, и без ЧП. Пьяный дебошир, которого пришли усмирить полицейские, ударил одного из них в лицо. Теперь ему грозит наказание.

На Кировке было весело Фото: Кирилл САДЫКОВ

Погода в выходные радует Фото: Кирилл САДЫКОВ

12 июня для челябинцев организовали концерт Фото: Кирилл САДЫКОВ

12 июня в Челябинске на территории «Восточного города» открылся бокс-парк «Нерынок». Территорию очистили от торговых рядов, установили морские контейнеры, сцену. Теперь здесь будет место для развлечений с фудкортом. Первое — музыкальный фестиваль «ATOM MIX» — прошел уже вечером в субботу.

Вместо рынка - "НЕРЫНОК". Фото: Денис Ни/Facebook.com

Но все челябинцы развлекаются мирно. У некоторых подростков игры совсем не детские. Город буквально охватили пожары из-за поджогов пуха — пожарные даже вывели резервные силы. Только городской бор за сутки горел три десятка раз. А в воскресенье, 12 июня, на предприятии возле челябинского зоопарка загорелся кабель, огонь мгновенно перекинулся на пух — в итоге территорию просто затопил густой дым.

Челябинцев напугал пожар возле зоопарка. Фото: Роман Никитин

Между тем синоптики радуют прогнозом. Жара простоит в Челябинской области всю рабочую неделю. Похолодает к выходным. Причем резко — с +29-31 градусов до +19-20 градусов в пятницу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 июня 2021 года.

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