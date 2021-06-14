«Обычный русский парень»: звезда НХЛ Артемий Панарин прокатился на советском мопеде в родном Коркино

Фото: artemiypanarin/instagram.com

Воспитанник челябинского хоккея, ныне — нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин снова порадовал подписчиков зарисовками из деревенской жизни.

На этот раз форвард решил проехаться по бездорожью на советском мопеде «Карпаты». Такие делали в 80-90-е годы. Не удивительно, что по пути у байка выпал болт. Под смех друзей Хлебушек попытался починить раритет.

— Обычный русский парень, — пишет подписчик sergeich__v.

— Темыч красавчик, не зазнаешься, удачи тебе в твоей карьере, — пишет fizruk134.

— Карпаты это легенда, — пишет bychkov_sergey_.

Напомним, хоккеист гостит в родном городе Коркино в Челябинской области. Ранее он подарил ноутбук 12-летнему земляку, страдающему редким заболеванием.

Отметим, что Панарин уже не первый раз гоняет на раритетной технике. В 2016 году он прокатился на мотоцикле «Иж», который завелся только с шестой попытки.

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