Зевака упал с дерева, в поджоге обвинили девочку: во время тушения пожара в Копейске разыгралась целая драма

Фото: Новости Копейск (В)Теме/vk.com

Полиция ищет виновника пожара на улице Гастелло в Копейске. Накануне пожар переполошил жителей частного сектора. Там разыгралась целая драма с поисками виновных, спасением кошек и пострадавшим мальчиком-зевакой.

— Пламя перебирается на двухэтажные дома, пожарные пытаются спасите частный сектор, люди с ведер пытаются потушить пожар чтобы спасти свой дом, — пишут жители в паблике «Новости Копейск (В)Теме». — Виновница которая подожгла пух уже задержана. Сейчас родителем придется заплатить не мало денег.

Как рассказал КП-Челябинск источник в правоохранительных органах, одна девочка наговорила на другую.

— Информация не подтвердилась. ПДН провели беседу, оказалось, что это не она, — уточнил наш собеседник.

Женщина спасла кота, пишут очевидцы. Фото: Новости Копейск (В)Теме/vk.com

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали, что виновник пожара не установлен, обстоятельства выясняются.

Очевидцы также сообщают, как подросток лет 13 на вид пытался посмотреть на пожар, забравшись на дерево, но ветка не выдержала, и он упал с высоты 4-5 метров.

— Возможно сломал позвоночник, сейчас им занимается скорая помощь, — пишет автор публикации.

Но в комментариях написали, что с парнем все в порядке.

— Его зовут Данил, это мой лучший друг и с ним все хорошо. Просто отбил немного спину, завтра к врачу пойдет. Я его послала к врачу и домой проводила, не переживайте все хорошо. Сама перенервничала, — написала Екатерина Алпысбаева.

На момент публикации материала в Миздраве не смогли уточнить состояние мальчика.

Как прокомментировали в МЧС в результате пожара никто не пострадал.

— Горели гараж, теплица и хозпостройки. На месте работали четыре единицы техники, — сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.

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