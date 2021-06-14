«Забыл про плиту, а потом закурил»: стало известно, как случился взрыв газа в жилом доме под Челябинском

В результате взрыва серьезно пострадал 26-летний мужчина. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Взрывом газа в пятиэтажке на улице 30 лет ВЛКСМ в Коркино заинтересовался Следственный комитет. В качестве предварительной версии ЧП называют неосторожное обращение с огнем.

— Мужчина включил газовую плиту, ушел в другую комнату и забыл про нее. Затем вернулся и закурил, — рассказал журналисту КП-Челябинск и. о. старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ Александр Скорик.

Пострадавшего доставили в реанимацию городской больницы Коркино. По данным районной администрации, у 26-летнего молодого человека ожоги 90% тела.

Молодой человек включил газ и забыл по него. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Напомним, ЧП произошло сегодня днем. Ударной волной вынесло окно на кухне и межкомнатную стену.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавил Александр Скорик.

Сейчас жители подъезда, где произошел взрыв, эвакуированы. После того, как специалисты завершат обследования и убедятся, что угрозы нет, жители смогут вернуться домой. С ними также проведут инструктаж. А вот газа пока не будет, уточнили в администрации Коркинского района, работы по восстановлению запланированы на завтра.

У мужчины ожоги 90% тела. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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