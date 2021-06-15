Алексей ТЕКСЛЕР: Не останавливайтесь на достигнутом, ищите для себя новые интересы

Кадет Ксения Неклюдова получила своей первый паспорт в резиденции губернатора. Фото: gubernator74.ru

Ксения Неклюдова еще в детском саду решила: поступит в кадетский класс. Она учится в филиале школы № 68. О выборе ни разу не пожалела. Любит профильные дополнительные занятия (хотя нужно оставаться после уроков), гордится успехами класса в строевой подготовке (и говорит, что девочкам эта дисциплина дается лучше, чем мальчикам). За 20 секунд разбирает автомат Калашникова (при нормативе в 25 секунд).

Кадет Неклюдова хорошо учится, занимается тхэквондо, с удовольствием носит строгую форму. Уже точно решила: после 11-го класса поступит в институт МВД и когда-нибудь станет судьей.

БОРЕЦ С КОРРУПЦИЕЙ

— Наша Ксения мечтает победить коррупцию. В нашей семье никто не связан с силовыми структурами. Мы видим, что стезя, выбранная Ксенией, — ее призвание, — говорит мама Ксении Марина. — Потому поддерживаем ее выбор.

Доминика Коновалова из Еманжелинска видит себя в педагогике. В свои 14 лет девушка активна в творчестве.

— Я пою в хоре, занимаюсь волонтерской работой. Наш отряд, например, помогает содержать в порядке мемориалы. Сейчас я вожатая в школьном лагере, мне очень нравятся дети, хочу посвятить им жизнь. После школы пойду в педагогический, на учителя младших классов, — говорит Доминика.

Евгений Елистратов из Коркино отлично играет в футбол и легко побеждает в школьных олимпиадах по математике и русскому языку. Возрастая в любимых дисциплинах, мальчик мечтает о профессии стоматолога — чтобы помогать людям в самых непростых случаях.

Трех замечательных подростков и еще 27 детей со всех муниципалитетов Челябинской области пригласили накануне Дня России в резиденцию губернатора на церемонию вручения первого в их жизни паспорта гражданина нашей страны. Паспорт ребятам вручил глава региона Алексей Текслер.

НЕ БОЙТЕСЬ МЕНЯТЬ ТРАЕКТОРИЮ ИНТЕРЕСОВ

— По традиции в честь праздника мы вручаем паспорта нашему юному поколению — я вас очень рад видеть. С получением паспорта начинается ваш путь во взрослую жизнь. Сейчас самое главное для вас — учеба, выбор дальнейшего пути. Не останавливайтесь на достигнутом, пытайтесь искать для себя новые интересы. А если уж вы чем-то занимаетесь — делайте это хорошо. Я знаю, вы талантливые ребята. Наше поколение, как нам казалось, выбирало профессию один раз на всю жизнь. Ваше поколение сможет менять траекторию интересов. Поэтому самое главное сейчас — напитаться знаниями. Школа — ваша основная задача, полученные знания вы будете использовать всю жизнь, — сказал губернатор.

БОЛЬШАЯ РАБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ

— В Челябинской области мы стремимся создавать благоприятные условия для вашей учебы и личностного роста. Благодаря полученным знаниям вы можете реализовать свои способности, быть успешными и востребованными в той профессии, которую выберете. Многие из вас мечтают поступить в престижные вузы, и у нас на Южном Урале есть много учебных заведений, где вы можете получить качественное образование, мы над этим постоянно работаем: создаем новые формы, когда наши вузы качественно взаимодействуют, дополняя друг друга. В прошлом году на базе наших вузов мы организовали научно-образовательный центр мирового уровня. У нас есть планы строительства современного межвузовского кампуса, и мы эти планы обязательно реализуем, — сказал губернатор.

КСТАТИ

После церемонии вручения паспортов губернатор пригласил ребят в свой рабочий кабинет — посмотреть «пульт управления» большим регионом. Больше всего ребят интересовал вопрос организации рабочего дня. Губернатор сообщил, что часто его рабочий день не нормирован, бывает и в выходной работы много. А часы досуга проводит с семьей.

Дети побывали в рабочем кабинете главы региона. Фото: gubernator74.ru

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