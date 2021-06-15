Спроектируй свою жизнь!

На обучение по программе среднего общего образования, то есть в 10 класс, МГТУ им. Г.И. Носова набирает в этом году 24 человека. Профиль программы — технологический, углубленное изучение физики, математики и информатики. Прием в «Проектную школу» осуществляется на основе индивидуального отбора: оценок в аттестате и результата собеседования по профильным предметам.

Обучение в школе ведется по модели «Предуниверсарий», учащиеся погружаются в вузовскую среду, общаются со студентами и профессорско-преподавательским составом, знакомятся с различными профессиональными областями, выполняют реальные проекты по заказам бизнес-партнеров. Обучение бесплатное, за счет средств университета и бизнес-партнеров.

В этом году МГТУ им. Г.И. Носова заключил договор с Фондом развития Физтехшкол и с 1 сентября 10 класс «Проектной школы» станет специализированным классом программы «ФИЗТЕХ XXI». Преподаватели Московского физико-технического института будут сопровождать преподавание физики. Университету переданы методические, контрольно-измерительные и другие материалы, разработанные учеными знаменитого Физтеха (МФТИ). Обучать десятиклассников физике будет учитель «Проектной школы» Наталья Александровна Савинова. Она прошла конкурсный отбор и успешно завершила обучение в Фонде развития Физтехшкол по программе повышения квалификации «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по физике».

Ученики «Проектной школы» за этот год прекрасно зарекомендовали себя, выполняя реальные заказы работодателей. Уже сейчас у них есть уникальная возможность работать в научных и инновационных структурных подразделениях университета, прикоснуться к самым передовым технологиям, которые изменят наше будущее уже в ближайшее время, пообщаться с учеными мирового уровня и еще в школе начать свой путь к вершинам науки.

В «Проектной школе» ждут целеустремленных, трудолюбивых и мотивированных ребят. Здесь научат критически и креативно мыслить, подготовят к осознанному выбору профессии и дадут компетенции, которые позволят быть успешными в будущем. Подать заявку можно здесь.

Все подробности на сайте Проектной школы, а также по телефону: +7 (3519) 23-94-44 или e-mail: psh@magtu.ru

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