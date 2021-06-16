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Общество16 июня 2021 7:37

Прививка — проявление ответственности

В Чебаркульском городском округе во время празднования Дня России и Дня города работал мобильный пункт вакцинации
Источник:kp.ru
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Поставить антиковидную прививку могли все желающие без предварительной записи. Среди них оказался и депутат Государственной Думы Олег Колесников, который приехал поздравить чебаркульцев с праздником.

— Я переболел ковидом в октябре прошлого года. И сейчас как раз тот самый момент, когда было необходимо задуматься о вакцинации. Я считаю, что поставить прививку — это значит проявить ответственность и заботу не только о своем здоровье, но и о близких людях. Я часто езжу в Москву, а сейчас ситуация по-прежнему остается напряженной. Чувствую себя прекрасно и советую всем, кто еще этого не сделал, найти время и поставить прививку, — рассказал Олег Колесников.

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