«Неделю переносят "на ногах", а потом с пневмонией в больницу»: в Челябинской области растет число зараженных коронавирусом среди работающих

Еще совсем недавно планировали свернуть ковидный госпитали в ГКБ №9, но пока отложили Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила о росте числа зараженных коронавирусом на Южном Урале.

— В Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростовской области и Крыму число заболевших страшно увеличивается изо дня в день. Мы стали фиксировать незначительное увеличение. 65% — Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск. Превышение средних показателей — Челябинску, Магнитогорску и Миассу, — рассказала Ирине Гехт.

На последней неделе — увеличение количества бессимптомных форм.

Если осенью и зимой в основном пожилые, сейчас люди старше 18 лет. Большинство — молодые и работающие. Протекает с симптомами ОРВИ.

— Это опасно: человек продолжают вести обычный образ жизни и ходить на работу, являясь распространителями. Неделю переносят на ногах, а потом с пневмонией попадают на больничную койку, - рассказала Ирина Гехт.

Она также отметила, что южноуральцы все хуже соблюдают масочный режим, и напомнила, что единственный способ предотвратить третью волну или снизить ее накал — вакцинация. По словам Ирины Гехт, пенсионеры отнеслись ответственно, а из молодежи только 10% вакцинировались.