Ирина Гехт объяснила низкие темпы вакцинации от коронавируса в Челябинской области

Сейчас в Челябинске можно привиться тремя вакцинами Фото: Кирилл САДЫКОВ

Процент привитых от коронавируса в Челябинской области ниже общероссийских показателей. С одной стороны дело в поставках, с другой — в активности жителей, преимущественно молодых. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

— Например, последнюю партию ждали достаточно долго, почти неделю. Многие территории остались без вакцины. Хотелось, чтоб была регулярность поставки. Если говорить о количестве использованной вакцины, до последней поставки оно составляло 98%, — рассказала Ирина Гехт.

Она отмечает, что молодежь крайне неохотно идет прививаться, это этом они часто болеют бессимптомно и могут заразить более возрастных родственников. 70% заболеваемости — домашние очаги. На прошлой неделе власти отмечали рост заболеваемости среди трудоспособного населения, которое часто переносит болезнь на ногах.

— Я бы призывала более ответственно относиться если не к своему здоровью... хотя уже доказано, что даже для молодых людей — ковид оставляет последствия. Это синдром хронической усталости и другие неврологические нарушения, — добавила Ирина Гехт.

Кроме того, власти просят не ждать очередной новой вакцины, а прививаться тем, что есть. Сначала ждали «ЭпиВакКорона», потом ждали «КовиВак», теперь ждут «Спутник Лайт», отмечает Ирина Гехт. Последняя вакцина отличается тем, что она однокомпонентная — то есть уколоться придется один раз. Но пока она в регион не поступала.

— «Спутник Лайт» — максимум на полгода. Ее рекомендуют молодым. Мы свою заявку подали. Не понятно, когда будут эти поставки. Я бы призвала не ждать этой вакцины, — отметила первый замгубернатора.

Ранее специалисты также говорили, что «Спутник Лайт» подходит для ревакцинации.

Ирина Гехт также добавила, что среди жителей Челябинской области, вакцинированных «Спутником V», в 96,7 сформировался иммунитет.

Измерять антитела перед вакцинацией не обязательно.

— Антитела — не противопоказания. Рекомендуют прививаться через полгода после болезни. То есть большинству наших переболевших наших уже можно. показано, — добавила Ирина Гехт.

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