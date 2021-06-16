В Челябинской области стали больше умирать от ковида без сопутствующих: власти объяснили почему

С начала пандемии в Челябинской области скончались 2 937 зараженных ковидом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние несколько месяцев соотношение смертей непосредственно от коронавируса и от сопутствующих заболеваний в статистике минздрава сместилось в сторону первой категории. Хотя изначально большинство летальных исходов связывали с различными заболеваниями, чаще всего хроническими.

На сегодняшний день от COVID-19 умерли 1 721 больной, от сопутствующих — 1 216.

— В прошлом году мы впервые столкнулись с ковидом и смотрели возможность отнесения к той или иной болезни. Сегодня эта ясность есть. Это более грамотная расшифровка и кодировка причин смерти, — прокомментировала первый вице-губернатор Ирина Гехт, отвечая на вопрос журналиста «Комсомолки». — Причиной многих летальных исходов является ковид, при тех же сопутствующих болезнях.

Что касается резкого снижения статистики смертности, начиная с прошлой недели, власти пока затрудняются ответить.

— Это связано с периодом выходных дней в том числе, — прокомментировала Ирина Гехт, предложив вернуться к этим цифрам через неделю.

Отметим, что ранее минздрав объяснял, что летальные случаи не всегда попадают в статистику в прямо день смерти. Необходимо провести вскрытие, установить причину.

Между тем, Ирина Гехт отметила, что в регион вышел из десятки регионов по приросту смертности. Показали — на 2% ниже общероссийских.

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