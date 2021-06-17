В Челябинске перестанет вонять? Власти рассказали, когда начнется реконструкция очистных

Реконструкция очистных будет постепенной и продлится 5-6 лет. Фото: rpn.gov.ru

Власти нашли деньги на масштабную реконструкцию челябинских очистных. Проблема с неприятным запахом, который нет-нет да накрывает город, решится. Как сообщил вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль, работы на 6,3 млрд рублей начнутся уже в следующем году.

— Регион подал заявку на получение бюджетного кредита через Фонд содействия реформирования ЖКХ, который будет предоставлен из средств Фонда национального благосостояния, — рассказал Сергей Шаль. — Речь идет про кредит под 3,5% годовых на срок 15 — 30 лет. Мы подали заявку в Минстрой по трем проектам, в том числе по полномасштабной реконструкции городских очистных.

Как сообщил вице-губернатор, решение о предоставлении кредита будет рассмотрено до 15 октября.

— С учетом того, что готова проектно-сметная документация, реализовывать проект можно начать уже в 2022 году, — уточнил Сергей Шаль. — С городом и водоканалом мы разбили работы на пять этапов, которые будет реализовывать постепенно. И закончить за 5-6 лет. Нужно учитывать, что идет непрерывное производство, и мы не можем все снести и построить заново.

Власти подали заявки на кредит еще по двум объектам — на строительство котельных в Троицке на 700 млн рублей и в Аше на 900 млн рублей.

Вот такая установка распыляет реагент на очистных сооружениях в Челябинске. Фото: Flagma.ru

Проблема зловония, которое источают очистные на въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга, давно волнует горожан. Неудивительно — мало приятного в том, что в воздухе пахнет фекалиями. Последние жалобы на неприятный запах в центре города Минэкологии зафиксировало в начале недели. Все настолько плохо, что даже суд по иску Росприроднадзора обязал МУП ПОВВ делать реконструкцию. В прошлом году водоканал даже оштрафовали на 1,1 млрд рублей за вред природе, нанесенный неисправными очистными.

Активно о реконструкции заговорили в прошлом году, после того, как губернатор Челябинской области, побывав в Металлургическом районе, поморщился и поручил решить застарелую проблему. Пятиэтапный проект разработали еще осенью, но средств на него так и не могли найти.

— Реконструкция включает в себя пять этапов, — объясняла КП-Челябинск исполняющая обязанности пресс-секретаря МУП «ПОВВ» Ольга Артюшина. — На первом этапе запланирована реконструкция сооружений и оборудования механической очистки: она коснется здания решеток песколовки и первичных отстойников, служащих для предварительного осветления сточных вод. На втором — модернизация блоков очистки сточных вод, аэротенков. Затем водоканал установит оборудование для ультрафиолетового обеззараживания сточных вод, а на четвертом и пятом этапах соответственно построит сооружения для обработки осадков и блок доочистки сточных вод.

КСТАТИ

Пока не начнутся работы жителей Челябинска, а особенно Металлургического района, спасают с помощью специальных освежителей-опрыскивателей. Мы пытались посмотреть на процесс, но нам из соображений безопасности не разрешили. Но как все проходит рассказали. Специальный реагент «Архитон» в концентрации 4% регулярно распыляют на иловых и песковых площадках предприятия, площадью 37 гектаров, и прилегающие участки. Для распыления реагента применяется опрыскиватель ОВГ-2006Б. Установка способна распылять реагент на 50 метров. При распылении «Архитона» два раза в сутки, неприятный запах устраняется на семь-восемь часов.

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