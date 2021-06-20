Директор футбольного клуба Константин Арестов: сравнивать «Челябинск» и «Трактор» некорректно

"Челябинск" в раздевалке после завоевания "бронзы" первенства России. Фото ФК "Челябинск".

Восемь побед в восьми матчах подряд, 10 игр без поражений. И как итог — «бронза» в первенстве России в Профессиональной футбольной лиге (третий по значимости футбольный дивизион России). Директор ФК «Челябинск» Константин Арестов, кстати, сам в прошлом игрок челябинской команды (она тогда называлась «Зенит») в эфире радио «Комсомольская правда»-95,3 FM рассказал, что такой результат не стал для него неожиданным.

СЕЙЧАС НЕТ «ТУРИСТОВ»

— Команда «разогналась» в конце турнира. Все — и игроки, и тренеры были максимально «заряжены» на результат. Все умеют считать очки. И примерно за 10 туров до конца чемпионата стало понятно — если мы хотим зацепиться за медали, то нужно выигрывать все и всех, — заметил Константин Арестов. — Да, тяжело было и физически и психологически. Ну, представьте: это, как «позади Москва и отступать некуда». Ты выходишь на поле — не важно, — в Челябинске или на выезде в другом городе, с сильным соперником или с тем, что послабее, и должен обязательно выиграть. Нагрузка колоссальная. Но мы выдержали, с чем и поздравляю и все команду и всех болельщиков.

Константин Арестов в эфире радио "Комсомольская правда". Фото: Василий ВОРОНИН

— Пандемия, остановка чемпионата, потом рестарт, травмы пяти ведущих игроков. Многое случилось по ходу турнира…

— Да, посидели, как и все на карантине. Тренировались по домам. Кто-то бегал кроссы — либо поздним вечером, либо рано утром. Но это уже история. А когда нам сказали, что можно продолжить чемпионат, сразу пятеро ключевых игроков слегли с травмами. Мы тогда серьезно «просели». Одно поражение за другим. И потом вот выбирались из «ямы» — восемь побед подряд и «бронза»... В последнем матче этого сезона в Челябинске с нижегородской «Волной» ребят словно прорвало: за два тайма создали столько голевых моментов, что хватило бы на первую часть и следующего чемпионата (улыбается). В итоге — 3:1.

— Наверняка, мотивировали игроков и материально?

— Конечно. В профессиональном спорте игроки этим зарабатывают на жизнь. У многих семьи. «Туристов» сейчас я не замечал — тех, кто просто играет за идею. Но в любом случае для спортсмена важен успех, слава, признание. Наши парни этого добиваются. У нас еще и главный тренер Михаил Сальников максималист. Для него есть только один результат — победа. Что касается премиальных, системы бонусов, то это все прописывается в контрактах и все получили причитающиеся суммы за призовое место (кстати, за последние годы «Челябинск» и ватерпольная «Уралочка» — единственные из южноуральских профессиональных клубов, кто приносит региону медали в игровых видах спорта, — Прим. ред).

Игроки "Челябинска" сумели одержать победы в восьми матчах подряд на финише турнира. Фото ФК "Челябинск".

ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА СВОИХ

— Агенты, наверняка, охотятся за парнями, у которых на груди красуются медали профессиональных турниров?

— Да, сейчас столько агентов развелось. Все хотят заработать на продажах игроков, и каждый из футболистов примерно знает себе цену. Наверняка, у некоторых уже есть предложения из клубов более высокого дивизиона. Сейчас четверо игроков поехали на просмотровый турнир. Никита Печенкин уже подписал контракт с астраханским «Газовиком», который выступает во втором по значимости российском дивизионе ФНЛ (Футбольная национальная лига). Как можно винить парней, если они хотят попробовать свои силы в других командах. Вот, например, вчерашний юниор Олег Дорохов. Парень с восемью мячами стал одним из лучших бомбардиров клуба. Начинал заниматься футболом в Златоусте. Потом тренировался в нашей челябинской «Академии футбола». Сейчас играет у нас в ФК. Он может принести много пользы команды.

— Со следующего сезона «Челябинск» тоже будет играть в ФНЛ.

— По сути, это ничего не меняет. Просто ПФЛ объединили с ФНЛ. Другой вопрос, что заявки на участие вместо 62 подали уже почти 80 лицензированных команд. Может так получиться, что в нашей группе будет играть 20 клубов! А это дополнительные расходы, связанные с разъездами.

— Клуб процентов на 80 скомплектован из воспитанников челябинского, южноуральского футбола.

— Мы опираемся на своих футболистов, на выпускников и воспитанников спортивных школ Челябинска и области. Последние четыре года играет хорошая команда и на подходе и другие талантливые, перспективные. способные футболисты.

У «МЕДВЕДЕЙ» СВОЯ ИСТОРИЯ

— За последние пять лет команда четыре раза попадала в призовую тройку по итогам первенства России. Не планируете подняться классом выше? Найти своего «Абрамовича»? Скажем, получить финансирование уровня «Трактора»?

— Считаю, некорректным сравнивать нас с «Трактором». У «медведей» своя богатая история, свои достижения, свой бренд. По поводу подняться классом? Здесь не так все просто. Команда должна иметь свою нормальную, современную инфраструктуру — к примеру, тренировочную базу, резервную команду, стадион, который соответствует регламенту профессиональных лиг. Безусловно, это требует серьезных вложений.

Константин Арестов поблагодарил всех болельщиков за поддержку, дружный и хорошо организованный фанатский сектор. Отметим, что новый чемпионат лиги стартует уже в середине июля. Игроки «Челябинска» после короткого отпуска уже скоро начнут подготовку к новому сезону.

С челябинскими фанатами после "бронзового" матча. Фото ФК "Челябинск".

КСТАТИ

21 июня Медиахолдинг «Комсомольская правда» устроит акцию в поддержку челябинских футболистов и российской сборной на ЕВРО-2020 — «Мяч надежды». На мероприятии, которое пройдет на стадионе «Калибр» с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера, поддержат сборную России и поздравят футболистов «Челябинска» с завоеванием бронзовых медалей первенства ПФЛ.

От «Комсомолки» и партнеров акции областной спортивной школе по футболу будет передан супер-мяч диаметром четыре метра. Этот масштабный футбольный символ-талисман будут надувать на время детских турниров.

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