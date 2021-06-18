Высокопоставленного полицейского из Челябинской области отправили в колонию за изнасилование своей сотрудницы

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В Челябинской области экс-начальника следственного отдела ОМВД «Чебаркульский» Рифа Биктимирова признали виновным в изнасиловании своей подчиненной, а также в принуждении к сексу других сотрудниц. Такое решение вынес местный городской суд сегодня, 18 июня.

— По ч. 1 ст. 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа, с использованием материальной или иной зависимости потерпевшей») Биктимирову были назначены исправительные работы сроком на 1 год и 9 месяцев, но этого наказания он не получит, так как истек срок привлечения к уголовной ответственности, — прокомментировали в пресс-службе Чебаркульского городского суда. — По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование») суд назначил обвиняемому 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также Рифе Биктимирову было запрещено на протяжении двух лет занимать должности в правоохранительных органах и на государственной службе. Кроме того, его лишили звания подполковника юстиции.

Напомним, уголовное преследование в отношении Рифы Биктимирова началось в июне 2019 года. Его обвинили в домогательствах к своим сотрудницам. Однако в ходе разбирательств было также возбуждено дело и по статье «Изнасилование». По версии следствия, Биктимиров несколько лет назад насильно принудил к сексу одну из своих подчиненных. Обвиняемый был заключен под стражу в августе прошлого года. Он пытался несколько раз обжаловать меру пресечения, но суд ему в этом отказывал.

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