В Челябинской области из-за крупного лесного пожара перекрыли дороги

Фото: instagram.com/sergei_a_lavrov/

В Октябрьском районе Челябинской области произошел крупный лесной пожар. Его площадь возгорания составила почти 600 га. О случившемся рассказал начальник ГУ лесами по региону Сергей Лавров.

— На тушении задействовано больше 100 человек МЧС и больше 50 лесников, 50 единиц техники. Тушение контролирую сам, на месте. Ликвидация пожара продолжается, — написал на своей странице в Instagram Сергей Лавров.

Фото: instagram.com/sergei_a_lavrov/

Фото: instagram.com/sergei_a_lavrov/

Сотрудники МЧС и ГУ лесами в первую очередь направили силы на защиту населенных пунктов. Была проведена опашка территории, чтобы предотвратить распространения огня и локализовать его. На место пожара также прибыл заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области Вадим Трунов. Кроме того, сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу от населенных пунктов Ваганово до Октябрьского.

Напомним, из-за роста возгораний в Челябинске 15 июня был введен особый противопожарный режим. На период его действия запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха.

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