Челябинские пожарные спасли двух детей, стоявших в открытом окне шестого этажа

Пожарным пришлось использовать автолестницу, чтобы снять одного из детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инцидент произошел сегодня днем, 19 июня, в одном из многоэтажных жилых домов на Комсомольском проспекте в Челябинске. Очевидцы увидели, как двое детей стоят в открытом окне квартиры на шестом этаже. На место происшествия были вызваны сотрудники МЧС.

— На момент прибытия сотрудников 7-й пожарно-спасательной части, дети, ориентировочно 2-3 лет, стояли на подоконнике открытого окна квартиры. Старший инструктор по вождению пожарных машин – водитель Алексей Панов профессионально, в кратчайший срок установил автолестницу, направив ее прямо в окно квартиры, тем самым закрыл оконный проем. А начальник караула Роман Скосырев поднялся по автолестнице в окно квартиры и снял с подоконника одного из малышей. Второй ребенок смог самостоятельно спуститься внутрь квартиры и открыть дверь специалистам чрезвычайного ведомства, проникшим в квартиру через подъезд, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве также добавили, что мать малолетних детей в этот момент находилась в квартире. Она спала в одной из комнат.

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