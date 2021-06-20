Вели себя агрессивно и пили: челябинский полицейский брызнул перцовкой в снимавшего видео парня

Инцидент попал на видео. Фото: скриншот видео

В Челябинске сотрудник полиции брызнул перцовым баллончиком в лицо молодому человеку. Инцидент произошел в момент задержания нетрезвых нарушителей общественного порядка на Кировке и попал на видео, опубликованное в социальных сетях.

— Двое мужчин избили парня, и их скрутил патруль, — рассказал один из очевидцев. — Затем полицейские пытались погрузить в машину и пострадавшего, но он сопротивлялся. Происходящее снимал на камеру молодой человек, который в итоге получил струю перцовки в глаза.

Другой очевидец в социальных сетях утверждает, что полицейский распылил перцовый баллончик как минимум в четырех человек и сделал это якобы «без повода». С его слов, все произошло рано утром 20 июня.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту КП-Челябинск назвали другую дату.

— В Челябинске 19 июня сотрудники полиции в ходе патрулирования пешеходной улицы Кирова заметили компанию мужчин, которые вели себя агрессивно, нарушали общественный порядок и распивали алкогольные напитки, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия молодые люди не реагировали и применили насилие в отношении сотрудников полиции. Согласно федеральному закону «О полиции», в отношении нарушителей была применена физическая сила, и они были доставлены в отдел полиции «Центральный».

По данным полицейского главка, трое задержанных привлечены к административной ответственности по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») и арестованы на 7 суток.

— В настоящее время производится сбор материалов для принятия процессуального решения по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru