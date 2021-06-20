Алексей Текслер: «Мы реализуем проекты, которые напрямую улучшают качество жизни людей»

Глава Челябинской области, лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Текслер принял участие в XX съезде партии. На полях съезда губернатор прокомментировал роль партии в развитии региона и рассказал о запуске народной программы «74 задачи».

— Мы реализуем проекты, которые напрямую улучшают качество жизни людей. В частности, экологическая проблема. Важно, что партия поддерживает проекты, направленные на улучшение экологической ситуации. Мы рекультивировали сейчас крупнейшую свалку в черте города, это было сделано в том числе с поддержкой «Единой России», было выделено 4,5 млрд руб. Решили застарелую проблему, которая по-настоящему мешала жителям Челябинска. Мы продолжим эту работу на других территориях, у нас такие же проекты в Миассе, Златоусте, Магнитогорске, — отметил Алексей Текслер.

Кроме того, Алексей Текслер рассказал о запуске народной программы под условным названием «74 задачи».

— Вместе с кандидатами, которые выиграли праймериз, составим программу реальных дел, реальных результатов и те депутаты, которые получат мандаты, будут эту программу исполнять. Мы всем региональным отделением будем помогать это делать, я лично буду контролировать результат этой работы. Она направлена на практический результат, на улучшение жизни в конкретных населенных пунктах Челябинской области, что принципиально. Чем больше будет практических дел, тем лучше, это то, чего ждут жители Челябинской области, — сказал Алексей Текслер.

В состоявшемся 19 июня съезде «Единой России» участие также принял президент РФ Владимир Путин. В своем выступлении глава государства подчеркнул, что «Единая Россия» показала способность к обновлению и постоянному развитию.

Яркий тому пример — победители праймериз в Челябинской области. Среди них, — представители одной из самых благородных профессий — медики Татьяна Василенко (начальник областного госпиталя ветеранов) и главный врач детской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий.