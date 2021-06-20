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ЗДОРОВЬЕ20 июня 2021 23:00

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 21 июня 2021: выходные и деньги за вакцинацию, отмена фестивалей и увеличение числа заражений среди младенцев

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 июня
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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После прививки люди могут рассчитывать на выходной. Главное, чтобы предложение губернатора оплатить этот день поддержал работодатель.

После прививки люди могут рассчитывать на выходной. Главное, чтобы предложение губернатора оплатить этот день поддержал работодатель.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области на этой неделе ухудшилась ситуация по заболеваемости коронавирусом. Из-за этого один из роддомов даже перестал принимать пациентов — его перепрофилировали под ковидную базу. В регионе при этом отменили два крупных фестиваля, но в целом статистика Минздрава смотрится не такой ужасающей, как это было год назад. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 июня.

Выходной от Текслера для привившихся

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил предоставлять привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной. Глава региона считает, что предупредить пандемию можно только коллективным иммунитетом.

— Понятно, что такое решение может принять работодатель, и за бюджетные, государственные, муниципальные структуры такое решение мы можем принять, чтобы мотивировать наших граждан, — сказал Алексей Текслер. — У некоторых граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать такую возможность. Всем работодателям, в том числе нашим промышленным предприятиям, рекомендовать сделать такой день выходным и, естественно, оплачиваемым.

Более того, в Челябинской области города теперь будут премировать за ударные темпы вакцинации от COVID-19.

Коронавирусом стали чаще болеть младенцы

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю вчетверо увеличилась заболеваемость коронавирусом среди детей младше года.

А еще чаще заражаться также стали молодые южноуральцы и жители региона в возрасте от 30 до 49 лет. В других возрастных группах заболеваемость сохранилась на прежнем уровне либо снизилась.

В целом специалисты Роспотребнадзора эпидемическую ситуацию по ковиду в Челябинской области называют неблагополучной.

Врачи опасаются нового подъема заболеваемости.

Врачи опасаются нового подъема заболеваемости.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Увеличивается количество бессимптомных форм

В Челябинской области растет число зараженных коронавирусом среди работающих. Причем протекать болезнь на первых порах может бессимптомно.

— Это опасно: человек продолжают вести обычный образ жизни и ходить на работу, являясь распространителями. Неделю переносят на ногах, а потом с пневмонией попадают на больничную койку, — отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и напомнила, что важно соблюдать масочный режим.

Она также напомнила, что единственный способ предотвратить третью волну или снизить ее накал — вакцинация. Но, если пенсионеры отнеслись к этому ответственно, то среди молодежи только 10% сделали прививку.

Изменилась статистика смертей

В Челябинской области стали больше умирать от ковида без сопутствующих. И это несмотря на более доступное обследование.

Так, по данным регионального Минздрава на этой неделе скончались 23 пациента с коронавирусом, и все они стали жертвами именно COVID-19.

Всего за минувшую неделю в регионе выявили 666 новых случаев заражения. При этом больничные палаты покинули 766 человек.

Закрыли два роддома

А еще в Челябинске два роддома в Челябинске престали принимать пациенток из-за COVID-19. Учреждение при ГКБ №8 перепрофилируют под ковидный госпиталь, а роддом ЮУГМУ закрыли на карантин.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 июня 2021 года.

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Коронавирус Covid-19Коронавирус в Челябинской области 2021: последние новости