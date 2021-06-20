Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 21 июня 2021: выходные и деньги за вакцинацию, отмена фестивалей и увеличение числа заражений среди младенцев

После прививки люди могут рассчитывать на выходной. Главное, чтобы предложение губернатора оплатить этот день поддержал работодатель. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области на этой неделе ухудшилась ситуация по заболеваемости коронавирусом. Из-за этого один из роддомов даже перестал принимать пациентов — его перепрофилировали под ковидную базу. В регионе при этом отменили два крупных фестиваля, но в целом статистика Минздрава смотрится не такой ужасающей, как это было год назад. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 июня.

Выходной от Текслера для привившихся

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил предоставлять привившимся от коронавируса оплачиваемый выходной. Глава региона считает, что предупредить пандемию можно только коллективным иммунитетом.

— Понятно, что такое решение может принять работодатель, и за бюджетные, государственные, муниципальные структуры такое решение мы можем принять, чтобы мотивировать наших граждан, — сказал Алексей Текслер. — У некоторых граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать такую возможность. Всем работодателям, в том числе нашим промышленным предприятиям, рекомендовать сделать такой день выходным и, естественно, оплачиваемым.

Более того, в Челябинской области города теперь будут премировать за ударные темпы вакцинации от COVID-19.

Коронавирусом стали чаще болеть младенцы

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю вчетверо увеличилась заболеваемость коронавирусом среди детей младше года.

А еще чаще заражаться также стали молодые южноуральцы и жители региона в возрасте от 30 до 49 лет. В других возрастных группах заболеваемость сохранилась на прежнем уровне либо снизилась.

В целом специалисты Роспотребнадзора эпидемическую ситуацию по ковиду в Челябинской области называют неблагополучной.

Врачи опасаются нового подъема заболеваемости. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Увеличивается количество бессимптомных форм

В Челябинской области растет число зараженных коронавирусом среди работающих. Причем протекать болезнь на первых порах может бессимптомно.

— Это опасно: человек продолжают вести обычный образ жизни и ходить на работу, являясь распространителями. Неделю переносят на ногах, а потом с пневмонией попадают на больничную койку, — отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и напомнила, что важно соблюдать масочный режим.

Она также напомнила, что единственный способ предотвратить третью волну или снизить ее накал — вакцинация. Но, если пенсионеры отнеслись к этому ответственно, то среди молодежи только 10% сделали прививку.

Изменилась статистика смертей

В Челябинской области стали больше умирать от ковида без сопутствующих. И это несмотря на более доступное обследование.

Так, по данным регионального Минздрава на этой неделе скончались 23 пациента с коронавирусом, и все они стали жертвами именно COVID-19.

Всего за минувшую неделю в регионе выявили 666 новых случаев заражения. При этом больничные палаты покинули 766 человек.

Закрыли два роддома

А еще в Челябинске два роддома в Челябинске престали принимать пациенток из-за COVID-19. Учреждение при ГКБ №8 перепрофилируют под ковидный госпиталь, а роддом ЮУГМУ закрыли на карантин.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 июня 2021 года.

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