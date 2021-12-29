Жители муниципалитетов Челябинской области жалуются на плохое состояние ледовых городков

У жителей муниципалитетов больше всего возникают претензии к установке подрядчиками елок. Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» / vk.com

Подготовка к Новому году в Челябинской области не во всех муниципалитетах идет благополучно. Жители городов Озерска и Снежинска жалуются на плохое обустройство ледовых городков. Кроме того, аналогичная проблема существует в селе Фершампенуаз Нагайбакского района.

Жители Озерска раскритиковали горку с одним спуском и елку без украшений, а также обратили внимание на малое количество ледовых фигур. К слову, на городок было потрачено порядка 2,8 млн рублей. Однако в администрации Озерского округа заявили, что полностью работы будут завершены 30 декабря.

— Спуски на горке сделают два. Дополнительно будут размещены елочные игрушки, как и фигуры, — комментируют ситуацию в пресс-службе округа.

Работы в ледовом городке Озерска еще не завершены окончательно. Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» / vk.com

В Снежинске горожан больше всего возмутило отсутствие торжественного открытия городка и скудное количество украшений.

— Пришли в парк на открытие городка. Время 17:06, никакого открытия, а народ собрался. Да и городка то особо нет. Одна горка, одна тарелка и лабиринт для детей до пяти лет, — пишут в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «Вконтакте».

В администрации Снежинска заявили, что открытие ледового городка в этот день не было, а оно было перенесено из-за непогоды.

— Касаемо ледового городка, мы видим разные мнения жителей. Детям нужны горки - они есть. Входная группа в парк выполнена очень достойно, у нас великолепная, красивая елка с вращающимся механизмом. В следующем году на украшение Снежинска выделено больше средств. Планируется развесить светодиодные подвесы, украшения на опорах, — сообщили в администрации Снежинска.

Ледовый городок в Снежинске. Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» / vk.com

В селе Фершампенуаз Нагайбаского района из ледовых фигур торчат провода. Также у жителей есть претензии к горке, поскольку дети на ней нормально покататься не смогут.

— На елку, которая должна радовать, без слез не взглянешь. Городок не соответствует требованиям безопасности для жителей и их детей. До нового года осталось три дня, — жалуются в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «Вконтакте».

Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» / vk.com

Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» / vk.com

Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» / vk.com

В Карталах на площади в микрорайоне Полтавка установили елку маленьких размеров и горку для детей. Но местных жителей больше всего возмутили кучи из снега, которые окружили территорию площадки.

Ранее на площади в поселке Верхнеуральский Еманжелинского района установили облезлую елку. Жители раскритиковали в соцсетх местных чиновников, и позже дерево заменили.

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