Курганские пожарные забрали в гарнизон щенков, найденных при разминировании «подозрительной» коробки

Щенки живут с пожарными уже около двух месяцев.

В пожарно-спасательной части №12 Кургана служат щенки Сапер и Мина. Животным дали такие имена, поскольку их нашли в коробке, которую якобы заминировали. Необычную историю появления этих малышей рассказали в ГУ МЧС по Курганской области.

Фото: ГУ МЧС по Курганской области.

В октябре этого года на улице Монтажников заметили подозрительную коробку, которая стояла плотно-закрытой возле коллектора. На место происшествия вызвали полицию и МЧС. Первыми прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части №12 Кургана, а следом за ними – остальные силовые структуры, которые оцепили территорию. Правда, в ходе проверки подозрительной коробки выяснилось, что там находились восемь щенков. Что делать с малышами вначале никто не знал, но по итогу их решили забрать к себе пожарные.

— Всех восьмерых забрали в часть, шесть щенят оперативно пристроили в семьи наших сотрудников и их родственников, а двое малышей (мальчика и девочку), которые за минувшие пару месяцев набрали уже далеко не пару килограммов, остались жить на территории части, даря положительные эмоции и невольно вызывая теплые чувства, — рассказал начальник пожарно-спасательной части №12 Максим Кузьмин.

Фото: ГУ МЧС по Курганской области.

Щенки живут в пожарной части круглосуточно. Для огнеборцев они стали как талисманы, которые их ждут после возвращения с вызова.

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