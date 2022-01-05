Состоится ли матч «Барыса» и магнитогорского «Металлурга» в связи с протестами в Казахстане

Матч состоится в 16:30 по московскому времени в Барыс Арене Фото: Эдуард ФАДЮШИН

На вечер среды, 5 января, в Нур-Султане запланирован матч «Барыса» против магнитогорского «Металлурга». Фанаты начали беспокоиться: будет ли отменена встреча в связи с протестами в Казахстане.

Мы направили запросы в хоккейные клубы. Пока удалось получить ответ только от «Барыса»

— Мы готовимся к матчу в штатном режиме, — прокомментировали КП-Челябинск в хоккейном клубе.

Отметим, что ситуация может измениться в любой момент. Мы будем следить за развитием событий.

Пока готовился материал стало известно, что в Нур-Султане на фоне протестов введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января.

Обновлено.

В КХЛ сделали официальное заявление:

— В связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на матч КХЛ №543 между «Барысом» и «Металлургом» невозможен.

Болельщиков попросили оставаться дома. Деньги за билеты вернут. Информация будет позже на сайте хоккейного клуба «Барыс», пока что в Нур-Султане нет интернета.

Сегодня утром обе команды сделали анонсы встречи Фото: СОЦСЕТИ

В Казахстане продолжаются протесты, поводом для которых стало повышение цен на газ. Сайт kp.ru введет прямую трансляцию акций протеста.

Напомним, днем ранее, во вторник, 4 января, демонстранты вышли на улицы из-за повышения цен на топлива. Подробнее о ситуации в Казахстане — в онлайн-трансляции на KP.RU. Все материалы по теме здесь.

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