«Мама приехать на праздник не смогла»: Казахстан закрыл границу с Челябинской областью

Протесты в Казахстане поменяли планы на каникулы многих жителей.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Челябинцы сообщают о закрытии границы Казахстана с Челябинской областью. Так, добраться до дочери не смогла жительница Джетыгары. Многие родственники, живущие в Рудном, Костанае и других небольших городах, планировали поездку на каникулы. Однако автобусное сообщение было остановлено.
— Мама сдала ПЦР, собиралась к нам, — рассказала жительница Челябинска. — Вчера не было интернета, везде дежурит полиция. В остальном спокойно. Но сегодня выехать не смогла, границы закрыли.
О закрытии границы также сообщают туроператоры, которые предлагали популярные туры в столицу Казахстана Нур-Султан.
— Туры не организуются в связи с закрытием государственной автомобильной границы, — объясняют агентства отмену продаж.
С 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В стране введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Он предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.
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