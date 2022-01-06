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Происшествия6 января 2022 6:39

«Мама приехать на праздник не смогла»: Казахстан закрыл границу с Челябинской областью

В Челябинскую область закрыта граница с Казахстаном
Ольга ЩАПИНА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Протесты в Казахстане поменяли планы на каникулы многих жителей.

Протесты в Казахстане поменяли планы на каникулы многих жителей.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Челябинцы сообщают о закрытии границы Казахстана с Челябинской областью. Так, добраться до дочери не смогла жительница Джетыгары. Многие родственники, живущие в Рудном, Костанае и других небольших городах, планировали поездку на каникулы. Однако автобусное сообщение было остановлено.

— Мама сдала ПЦР, собиралась к нам, — рассказала жительница Челябинска. — Вчера не было интернета, везде дежурит полиция. В остальном спокойно. Но сегодня выехать не смогла, границы закрыли.

О закрытии границы также сообщают туроператоры, которые предлагали популярные туры в столицу Казахстана Нур-Султан.

— Туры не организуются в связи с закрытием государственной автомобильной границы, — объясняют агентства отмену продаж.

С 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В стране введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Он предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

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