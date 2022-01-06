«Мама приехать на праздник не смогла»: Казахстан закрыл границу с Челябинской областью

Протесты в Казахстане поменяли планы на каникулы многих жителей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Челябинцы сообщают о закрытии границы Казахстана с Челябинской областью. Так, добраться до дочери не смогла жительница Джетыгары. Многие родственники, живущие в Рудном, Костанае и других небольших городах, планировали поездку на каникулы. Однако автобусное сообщение было остановлено.

— Мама сдала ПЦР, собиралась к нам, — рассказала жительница Челябинска. — Вчера не было интернета, везде дежурит полиция. В остальном спокойно. Но сегодня выехать не смогла, границы закрыли.

О закрытии границы также сообщают туроператоры, которые предлагали популярные туры в столицу Казахстана Нур-Султан.

— Туры не организуются в связи с закрытием государственной автомобильной границы, — объясняют агентства отмену продаж.

С 2 января в Казахстане продолжаются массовые акции протестов. В стране введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Он предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.

Также на эту тему:

В охваченном протестами Казахстане задержали самолет с хоккеистами магнитогорского «Металлурга»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru