Из Казахстана самолетом вывезли сборную команду конькобежцев Челябинской области

Ребята сфотографировались в военном самолете.

Военный самолет доставил из Казахстана в России юношескую команду по конькобежному спорту Челябинской области. Ребята тренировались в соседнем государстве, а потом лишились связи из-за беспорядков. 9 января спортсменов и тренеров бортом ВКС вывезли в Екатеринбург. Сейчас они на автобусе возвращаются в родной регион.

В Казахстан южноуральская сборная отправилась еще в декабре. Тренировались недалеко от Алма-Аты. В команде были 12 спортсменов в возрасте от 16 до 25 лет и два тренера. А потом из-за беспорядков они перестали выходить на связь.

— Конечно, родители сразу забеспокоились, потом федерация. Дошло все до Министерства спорта и губернатора Челябинской области. Сразу было дано поручение вывезти ребят как можно скорее, — рассказал «Комсомольской правде-Челябинск» вице-губернатор Вадим Евдокимов.

Команда тренировалась недалеко от Алма-Аты.

Власти региона начали связываться с посольством и Министерством обороны. Было предложено вывезти спортсменов военным самолетом до Екатеринбурга.

— Я сам лично с ребятами не общался, потому что у них связь только недавно заработала. Мы все координировали без их участия. Но фото из самолета и Кольцово мне прислали. Судя по ним, все в порядке, — добавил Вадим Евдокимов.

За командой направили автобус, который доставит их из аэропорта Екатеринбурга до Челябинска.

Спортсменов привезли в аэропорт Екатеринбурга.

Команда направляется в Челябинск.

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