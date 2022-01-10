Опубликован официальный список купелей в Челябинске на Крещение в 2022 году

Купели будут готовы уже 18 января Фото: Кирилл САДЫКОВ

Администрация города опубликовала официальный список купелей, где в 2022-ом верующие смогут окунуться. В разрешенный перечень вошли шесть точек, одна из которых добавилась в этом году. «Комсомолка» публикует адреса и график работы иорданей на Крещение.

Крещение Господне традиционно проходит в ночь с 18 на 19 января. В 2022 году в Челябинске разрешили купания только в шести купелях: там все время будут дежурить полицейские, сотрудники МЧС и скорых.

На Шершнях проруби сделают на пляже «Каспийский берег» (это за кольцом после плотины) и на Красных Казаков, 1 неподалеку от СНТ «Волна.

На озере Смолино верующие традиционно смогут окунуться в «Смолинопарке». А еще в этом году сделали купель возле Богоявленского мужского монастыря недалеко от пляжа «Солнечный берег».

На ЧТЗ иордани оборудуют на Первом озере: возле пляжей «Восточный берег» и «Первоозерный».

На Крещение 2022 купели будут открыты практически сутки:

18 января с 18:00 до 00:00,

19 января с 00:00 до 15:00.

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