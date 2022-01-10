Появилось видео с пожара на фабрике матрасов в Челябинске

Здание самостоятельно покинули 20 человек. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинске продолжают тушить пожар на фабрике матрасов на Хлебозаводской, 15. Напомним, там загорелись б/у вещи. В МЧС по Челябинской области сняли видео, как пожарные борются с огнем.

— Существует угроза дальнейшего распространения огня, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. — Разведка и тушение пожара осложняются сильным задымлением и высокой горючей загрузкой.

На месте работают 42 сотрудника от МЧС России и 12 единиц техники.

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