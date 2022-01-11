«Подъем заболеваемости неизбежен»: челябинский эпидемиолог рассказал об очередной волне коронавируса из-за омикрона

Ношение масок и соблюдение социальной дистанции все еще актуально Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Москве продолжает расти уровень заболевамости коронавирусом, поэтому весьма вероятно, что скоро это произойдет и на Южном Урале. Такие прогнозы КП-Челябинск озвучил вирусолог, бывший главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов. По его словам, предыдущие четыре волны так и начинались: всплеск волны в столице, плавно растекающийся по регионам буквально за месяц.

— Все зависит от плотности населения и интенсивности заносов. Безусловно, столичные жители чаще выезжают за границу, их транспортные узлы используются как пересадочные пункты, в том числе из-за иностранной молодежи, которая учится в столичных вузах, — рассказал Выгоняйлов. — Прирост заболеваемости на этой неделе в Москве вырос на 67%, поэтому неизбежность подъема заболеваемости у нас — очевидна.

Причиной такого скачка очевидно может стать новый штамм коронавируса — омикрон. Возможно, им уже и заболевают многие, просто в России не все лаборатории могут определять штамм — это сложный процесс. В Великобритании, например, секвенируют 100% анализов, поэтому там сразу понимают, с чем имеют дело, а у нас не так.

Сейчас начался рост госпитализации в европейских странах. Хоть при омикроне потребность госпитализации меньше в процентном соотношении, чем при дельта-штамме, но количество заболевающих гораздо выше. Даже 20%-30% привитых людей. Однако, по словам Выгоняйлова, вакцинация все же уменьшает риск заражения, и переносится вирус легче.

— Реже болеют те, кто сделал бустерную прививку — это повторная вакцинация, ее можно пройти через полгода после первой. Если сделать ее до грядущего подъема заболеваемости, эффеккт будет очевиден. Но и все остальные меры должны соблюдаться — ношение масок и социальная дистанция всегда актуальны.

Изначально на омикрон были положительные прогнозы, но европейский опыт говорит об обратном. У этого штамма меньше инкубационный период — от двух дней — поэтому пик заболеваемости наступит быстрее. Также заметно, что омикрон смещается к молодому поколению. Сообщалось, что он меньше рефлексирует в легких, и вроде как должно быть меньше пневмонии, но говорить об этом рано. Судя по росту госпитализации в Европе, это не так.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru