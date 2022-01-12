ПФР теперь будет выплачивать пособия и неработающим гражданам, имеющим детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 30 тысяч южноуральцев получат пособия и компенсации за январь досрочно — уже в этом месяце. Речь идет о выплатах только для пяти категорий граждан. Рассказываем о том, почему этим теперь занимается Пенсионный фонд, а не соцзащита.

— С 1 января Пенсионный фонд принял обязательства по выплате россиянам компенсаций, которые ранее выплачивала соцзащита и Роструд. Мы провели большую работу по передаче полномочий, чтобы южноуральцы не почувствовали этого перехода, — сообщила заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Челябинской области Светлана Киселева.

КОМУ ПОСОБИЯ ТЕПЕРЬ ВЫПЛАЧИВАЕТ ПФР?

1. Неработающим гражданам, имеющим детей.

2. Лицам, подвергшимся воздействию радиации.

3. Реабилитированным лицам.

4. Инвалидам (детям-инвалидам), имеющим транспортные средства по медпоказаниям.

5. Военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется ПФР.

О КАКИХ ПОСОБИЯХ ИДЕТ РЕЧЬ?

Например, пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5 лет. Всего мер поддержки — 36. Подробный список — на сайте ПФР.

КОГДА ПРИДУТ ЭТИ ВЫПЛАТЫ ОТ ПФР?

Обычно пособия и компенсации приходят на следующий месяц — то есть, за январь деньги должны были прийти в феврале. Но в этот раз южноуральцы начнут получать деньги уже со следующей недели.

— Так как мы впервые будем осуществлять такие выплаты, то за январь они придут досрочно. Через «Почту России» доставка будет осуществляться с 15 по 31 января, через банк — 17 января, — рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Челябинской области Нина Истомина. — В феврале выплату за январь получат только те, кто впервые обратился за мерами поддержки. С марта пособия будут выплачиваться в обычном режиме — за февраль до 3 марта.

Всего отправят 31 064 выплаты, деньги получат около 30 тысяч южноуральцев.

Как добавила Нина Истомина, в январе две меры поддержки индексировали на 1,04%. Речь идет о ежемесячном пособии детям военнослужащих, погибших при исполнении службы и ежемесячная денежная компенсация военнослужащим, гражданам, призванным на военную службу и членам их семей.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО УЖЕ ПОЛУЧАЕТ ВЫПЛАТЫ?

Ничего, рассказали в ПФР. Тот, кто уже получает меры поддержки, выплаты будут производиться автоматически на реквизиты, указанные ранее. Тем, кто имеет право на пособия, но еще не воспользовался им, с 1 января 2022 может обратиться с заявлением: в клиентскую службу ПФР или в офис МФЦ (только три меры: установление компенсации по ОСАГО инвалидам-владельцам ТС, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие при единовременно рождении).

По словам Нины Истоминой, через клиентские службы ПФР принято с 10 января уже 55 письменных обращений, через МФЦ за два дня подано 18 заявлений.

— Во втором полугодии 2022 года появится третий способ — подача заявления через портал Госуслуг.

ЗАЧЕМ НУЖНО ПЕРЕДАВАТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В ПФР?

Как рассказала Светлана Киселева, основной задачей передачи мер поддержки является упрощение предоставления этих мер. Планируется создать Единое социальное казначейство на основе ПФР.

Например, военнослужащие, которые получают компенсацию коммунальных платежей, раз в полгода должен предоставить справку о доходах. В будущем порядок будет упрощен, ПФР сам будет запрашивать необходимые документы через электронные сервисы.

— Сократятся и сроки предоставления выплат. Раньше — 10 дней, сейчас — пять, — добавила Светлана Киселева.

Как уточнила замминистра социальных отношений Челябинской области Любовь Истомина, в ПФР переданы федеральные выплаты.

— Все логично, федеральные меры — в федеральное управление Пенсионного фонда, — сказала Любовь Истомина. — В соцзащите никаких сокращений штата не будет в связи с этим. У нас наоборот идет расширение региональных мер поддержки.

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