ЧТПЗ продолжит устойчивое развитие в рамках общей ESG-политики ТМК

Фото: ЧТПЗ

Совет директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) опубликовал политику в области устойчивого развития. В документе указаны позиция и подходы компании в области ESG - экологии, социальной ответственности и корпоративного управления.

В документе прописаны шесть ключевых направлений работы ТМК:

1) промышленная безопасность,

2) охрана труда и здоровья,

3) экологическая ответственность и снижение негативного климатического воздействия,

4) экономическая эффективность,

5) управление персоналом и развитие человеческого капитала,

6) развитие и поддержка регионов присутствия, спонсорская деятельность и благотворительность, а также создание ответственной цепочки поставок.

Фото: ЧТПЗ

Согласно Политике, ТМК придерживается основных принципов в контексте устойчивого развития, которые включают в себя соблюдение прав человека, внедрение лучших практик корпоративного управления, обеспечение информационной прозрачности, соблюдение российских и международных законодательных норм, этичное поведение и других.

Генеральный директор ТМК Игорь Корытько прокомментировал:

— ТМК с самого начала своей деятельности придерживается принципов устойчивого развития. Мы активно ведем работу по всем векторам ESG-повестки — экологическому, социальному и управленческому. Сегодня мы систематизируем эту работу, ставим перед собой новые амбициозные цели, и утверждение политики в области устойчивого развития является логичным шагом на этом пути. Приверженность ТМК высоким этическим нормам, нацеленность на охрану окружающей среды, забота о персонале и обществе в целом, а также стремление внести свой вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН теперь закреплены в публичном документе.

Фото: ЧТПЗ

В области ESG предприятия ТМК давно реализуют разные проекты: например, в ноябре 2020 года на ЧТПЗ запустили комплекс очистных сооружений AQA Кристалл.

Технология AQA Кристалл предполагает многоуровневую систему очистки стоков, образующихся после процесса травления труб. Качество и расход воды, поступающей в комплекс, контролирует автоматическая система. Производительность этого объекта — более 525 тысяч кубометров воды в год, что сопоставимо с объемом 275-ти олимпийских бассейнов.

Фото: ЧТПЗ

Комплекс AQA Кристалл обеспечивает соблюдение всех нормативов по экологической безопасности. И это только первый объект в масштабной модернизации очистных сооружений ЧТПЗ. Далее планируют запустить очистные сооружения промышленно-ливневых стоков.

Фото: ЧТПЗ

Кроме того, Челябинский трубопрокатный завод реализовал первый этап проекта по внедрению и реконструкции газоочистного оборудования. Новая установка на 99,9% очищает до 6 млн кубометров загрязненного воздуха в год. Пыль, взвешенные частицы и газовоздушные смеси задерживают 32 фильтра.

Фото: ЧТПЗ

С инициативой по реконструкции газоочистного оборудования ЧТПЗ выступил одним из первых. И ее включили в перечень мероприятий федерального проекта «Чистый воздух», которые запланированы для снижения выбросов в Челябинске. Модернизацию оборудования проводят в рамках четырехстороннего соглашения с правительством Челябинской области и федеральными Минэкологии и Росприроднадзором.

А до конца 2022 года современное газоочистное оборудование установят еще на двух трубопрокатных производствах ЧТПЗ. Общий объем инвестиций в проект до 2024 года составит более 180 млн рублей.